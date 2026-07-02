Home > टेक - ऑटो > Delhi EV Policy: जल्द लॉन्च होगा ईवी पोर्टल, कैसे मिलेगी सब्सिडी? जानें कौन उठा सकता है लाभ

Delhi EV Policy: जल्द लॉन्च होगा ईवी पोर्टल, कैसे मिलेगी सब्सिडी? जानें कौन उठा सकता है लाभ

आप इस ईवी पोर्टल पर लॉगिन करके आसानी से सब्सिडी लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब ईवी पॉलिसी 2026 के तहत मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरह से डिजिटलीकरण पर काम करेगी. चलिए जानते हैं यह पॉलिसी कैसे काम करती है.

By: Kunal Mishra | Published: July 2, 2026 6:53:33 PM IST

Delhi EV Policy: जल्द लॉन्च होगा ईवी पोर्टल, कैसे मिलेगी सब्सिडी? जानें कौन उठा सकता है लाभ


Delhi EV Policy: अगर आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है. दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है. अगर आप नया इलेक्ट्रिक वाहन ले रहे हैं तो ऐसे में आपको सब्सिडी भी दी जाएगी. इसके लिए सरकार द्वारा एक अलग पोर्टल की शुरुआत की जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए ईवी पॉलिसी पोर्टल की शुरुआत जल्दी ही की जा सकती है. अगर आपको ईवी की सब्सिडी लेनी है तो अब इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

आप इस ईवी पोर्टल पर लॉगिन करके आसानी से सब्सिडी लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब ईवी पॉलिसी 2026 के तहत मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरह से डिजिटलीकरण पर काम करेगी. चलिए जानते हैं यह पॉलिसी कैसे काम करती है. 

You Might Be Interested In

EV गाड़ियों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी? 

EV गाड़ियों पर सरकार द्वारा अच्छी-खासी सब्सिडी दी जा रही है. माना जा रहा है कि टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन लेने वाले लोगों को पहले साल 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. वहीं, दूसरे साल 20,000 और तीसरे साल में ग्राहकों को 10 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. वहीं, अगर आप 3 पहिए वाला कोई इलेक्ट्रिक वाहन लेते हैं तो ऐसे में आपको 50 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा सकती है. केवल यही नहीं, बल्कि BS-IV फोर-व्हीलर गाड़ी खरीदने वाले लोगों को 1 लाख रुपये का स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा साथ ही साथ 30 लाख रुपये तक की ईवी खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट भी दी जाएगी. 

कैसे ले सकते हैं सब्सिडी का फायदा? 

इलेक्ट्रिक वाहन की सब्सिडी लेने के लिए आप पोर्टल शुरु होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) मिलने के 30 दिनों के बाद इंसेंटिव के लिए अप्लाई करना होगा. परिवहन विभाग द्वारा मंजूरी मिल जाने के बाद आपकी सब्सिडी सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी. सब्सिडी का अमाउंट उसी खाते में भेजी जाएगी, जो आधार से लिंक होगा. इसके लिए आपको डीलर की ओर से जारी खरीद प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे. ईवी पॉलिसी के तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आपको सुविधा केंद्र से मिला सर्टिफिकेट और नई ईवी खरीदने का कोई प्रमाण नए ईवी पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

Tags: Delhi EV Policy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेहत की गड़बड़ी का इशारा हैं पैरों के 8 संकेत!

July 2, 2026

इन संकेतों से जानिए, आपके शरीर में कौन-सा विटामिन कम...

July 2, 2026

इन फिल्मों की कहानी जीत लेंगी आपका दिल

July 2, 2026

कपिल शर्मा ने इन फिल्मों में किया काम, एक हिट...

July 2, 2026

2020 के बाद अक्षय कुमार की 8 फ्ल़ॉप फिल्में

July 2, 2026

क्रेडिट कार्ड यूजर्स सावधान! नए नियम बदल सकते हैं आपके...

July 2, 2026
Delhi EV Policy: जल्द लॉन्च होगा ईवी पोर्टल, कैसे मिलेगी सब्सिडी? जानें कौन उठा सकता है लाभ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi EV Policy: जल्द लॉन्च होगा ईवी पोर्टल, कैसे मिलेगी सब्सिडी? जानें कौन उठा सकता है लाभ
Delhi EV Policy: जल्द लॉन्च होगा ईवी पोर्टल, कैसे मिलेगी सब्सिडी? जानें कौन उठा सकता है लाभ
Delhi EV Policy: जल्द लॉन्च होगा ईवी पोर्टल, कैसे मिलेगी सब्सिडी? जानें कौन उठा सकता है लाभ
Delhi EV Policy: जल्द लॉन्च होगा ईवी पोर्टल, कैसे मिलेगी सब्सिडी? जानें कौन उठा सकता है लाभ