दिल्ली से करनाल के बीच इंटर-स्टेट ई-बस सेवा होगी शुरू, महिलाओं के लिए 56 स्पेशल बसें, जानें क्या होगा समय और किराया

Delhi Bus Service: दिल्ली में पब्हिक ट्रांसपोर्ट को एक नई मजबूती देने के लिए सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम के खेमे में कुछ नई बसें जोड़ी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 200 नई जीरो-एमिशन इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी. इसके अलावा दिल्ली-करनाल इंटर-स्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होगी. इन नई बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली की इलेक्ट्रिक बस फ्लीट की संख्‍या बढ़कर 4938 पहुंच जाएगी. दिल्ली विश्वविद्यालय के खेल परिसर में आयोजित एक समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई.

माना जा रहा है कि यह बसें सुरक्षा और सुविधा से लैस रहने वाली हैं. इसके अलावा दिल्ली सरकार के राजघाट डिपो-1 पर हाई-कैपेसिटी पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन की भी शुरुआत की जा सकती है.

कुल बसों की संख्या हो जाएगी 6800

दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करने के बाद अब डीटीसी के खेमे में बसों की अच्छी-खासी संख्या हो जाएगी. परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के मुताबिक दिल्ली में 200 नई बसों की शुरुआत करने के बाद बसों की कुल संख्या 6800 हो जाएगी. इनमें इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 4938 और सीएनजी बसों की संख्या 1750 होगी. नई बसों में 12 मीटर लंबी 88 इलेक्ट्रिक बसें और 9 मीटर लंबी 112 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं. इन बसों में सीसीटीवी कैमरों के साथ ही जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा होगी, जिससे यह पता कर पाना आसान होगा कि यह बस कहां पर है.

क्या होगा रूट और किराया?

56 स्पेशल इलेक्ट्रिक बसों में ज्यादा डिमांड वाले 15 रूट पर 30 लेडीज स्पेशल ट्रिप और 13 रूट पर 26 ‘यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल’ ट्रिप शामिल होंगी. यह बसें दिल्ली से करनाल तक दौड़ेंगी. इन बसों का मकसद नेहरू प्लेस, एम्स, साउथ एक्सटेंशन, आरके पुरम, कनॉट प्लेस, आईटीओ, दिल्ली सचिवालय, करोल बाग, कश्मीरी गेट और शिवाजी स्टेडियम जैसे मेन इलाकों से जोड़ा जाएगा. इन रूटों पर यह बसें चलाई जाएंगी.