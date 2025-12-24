Home > टेक - ऑटो > iPhone 16 Croma Sale: लपक लो… सिर्फ 40,990 में मिल रहा है आइफोन 16, बस करना होगा ये काम..!

iPhone 16 Croma Sale: क्रोमा दिसंबर सेल में iPhone 16 सही ऑफर्स और पुराने फोन के एक्सचेंज के साथ करीब 40,990 रुपये में मिल सकता है. ये उन लोगों के लिए अच्छा मौका है जो कम बजट में iPhone लेना चाहते हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 24, 2025 9:49:56 AM IST

iPhone 16 Croma Sale: अगर आप काफी समय से iPhone खरीदने का सोच रहे थे, लेकिन कीमत की वजह से फैसला नहीं कर पा रहे थे, तो ये समय आपके लिए सही हो सकता है. क्रोमा की दिसंबर सेल के दौरान iPhone 16 को काफी कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है. सही ऑफर्स और एक्सचेंज के साथ इसकी कीमत लगभग 40,990 रुपये तक आ सकती है. ये सेल 15 दिसंबर से 4 जनवरी तक क्रोमा स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रही है.

हालांकि, ये कीमत सीधे नहीं मिलती. इसके लिए कुछ शर्तें और ऑफर्स जुड़े हुए हैं. इसलिए पहले ये समझना जरूरी है कि ये कीमत कैसे बनती है.

 iPhone 16 पर कम कीमत कैसे मिल रही है

iPhone 16 (128GB) की असली कीमत 69,900 रुपये है. लेकिन क्रोमा इस पर कई तरह की छूट दे रहा है. सबसे पहले, सीधे तौर पर करीब 3,910 रुपये की छूट मिलती है. इसके बाद कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 3,000 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है.

इसके अलावा, अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं, तो उसकी हालत और मॉडल के हिसाब से 16,000 रुपये तक की कीमत मिल सकती है. इतना ही नहीं, एक्सचेंज करने पर 6,000 रुपये तक का अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है. इन सभी ऑफर्स को जोड़ने पर iPhone 16 की कीमत घटकर लगभग 40,990 रुपये हो जाती है.

ध्यान रखने वाली बात ये है कि अंतिम कीमत आपके बैंक कार्ड और पुराने फोन की स्थिति पर निर्भर करेगी. इसलिए हर खरीदार के लिए कीमत थोड़ी अलग हो सकती है.

 रोजमर्रा के इस्तेमाल में iPhone 16 कैसा है

iPhone 16 में 6.1 इंच की OLED स्क्रीन दी गई है, जो साफ और चमकदार दिखती है. ये स्क्रीन वीडियो देखने, पढ़ने और गेम खेलने के लिए अच्छी मानी जाती है. फोन में Apple का A18 चिप लगा है, जो तेज काम करता है और लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन देता है.

कैमरे की बात करें तो इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है. सामने की तरफ 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए ठीक है. बैटरी एक दिन का सामान्य इस्तेमाल आराम से निकाल लेती है. इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है.

 क्या iPhone 16 लेना सही रहेगा

iPhone 16 एक भरोसेमंद फोन है, जिसे कई साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते रहेंगे. अगर आप नया iPhone लेना चाहते हैं और ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो ये डील आपके लिए फायदेमंद हो सकती है. सही एक्सचेंज और बैंक ऑफर के साथ ये फोन एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार Apple फोन लेना चाहते हैं.

Tags: iPhone 16 Croma saleiPhone 16 deal IndiaiPhone 16 discount 2025iphone 16 price drop
