Home > टेक - ऑटो > Croma Black Friday Sale: iPhone 16 पर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, खरीदने से पहले ये जरूर पढ़ें

Croma Black Friday Sale: iPhone 16 पर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, खरीदने से पहले ये जरूर पढ़ें

Croma की Black Friday Sale में iPhone 16 पर आया भारी डिस्काउंट लोगों को आकर्षित कर रहा है क्योंकि फोन का इफेक्टिव प्राइस सिर्फ ₹39,990 तक पहुंच गया है. लेकिन क्या यह डील आपके लिए सही है? आइए इसे आसान भाषा में, सबटाइटल्स के साथ समझते हैं.

By: Renu chouhan | Published: November 27, 2025 7:20:17 PM IST

Croma Black Friday Sale: iPhone 16 पर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, खरीदने से पहले ये जरूर पढ़ें


ब्लैक फ्राइडे सेल का इंतजार हर कोई करता है, खासकर तब जब बात iPhone की हो. ऐपल के फोन हमेशा से प्रीमियम कैटेगरी के राजा माने जाते हैं, लेकिन उनकी कीमत हर किसी की जेब में फिट नहीं बैठती. ऐसे में Croma की Black Friday Sale में iPhone 16 पर आया भारी डिस्काउंट लोगों को आकर्षित कर रहा है क्योंकि फोन का इफेक्टिव प्राइस सिर्फ ₹39,990 तक पहुंच गया है. लेकिन क्या यह डील आपके लिए सही है? आइए इसे आसान भाषा में, सबटाइटल्स के साथ समझते हैं.

iPhone 16 की कीमत कैसे घटी ₹39,990 तक?
Croma पर iPhone 16 की मौजूदा कीमत ₹66,490 लिस्टेड है, जो कि लॉन्च प्राइस ₹79,900 से पहले ही काफी कम है. इस पर आपको ₹13,410 का सीधा डिस्काउंट मिल जाता है. इसके अलावा Croma ₹1,500 तक का कूपन, और ₹3,000 का बैंक ऑफर भी दे रहा है. अगर आप पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं, तो आपको ₹6,000 का एक्सचेंज बोनस और साथ ही ₹16,000 तक की एक्सचेंज वैल्यू मिल सकती है. इन सभी ऑफर्स को जोड़कर iPhone 16 का इफेक्टिव प्राइस गिरकर ₹39,990 तक पहुंच जाता है. यानी सही तरीके से ऑफर लागू करें तो ये साल का सबसे मजबूत iPhone डील बन जाता है.

iPhone 16 का डिजाइन: प्रीमियम और टिकाऊ
iPhone 16 का डिजाइन बेहद क्लीन और स्टाइलिश है. इसमें फ्लैट एल्यूमिनियम फ्रेम और Ceramic Shield बैक मिलता है, जो डिवाइस को काफी मजबूती देता है. फोन में IP68 रेटिंग भी है, यानी पानी और धूल से अच्छी सुरक्षा मिलती है. दिलचस्प बात यह है कि इसका डिजाइन iPhone 17 जैसा ही है, इसलिए लुक के मामले में कोई फर्क महसूस नहीं होता.

डिस्प्ले: शानदार लेकिन एक कमी के साथ
फोन में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें Apple की Dynamic Island है. रंग और ब्राइटनेस कमाल के हैं. लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी है—60Hz रिफ्रेश रेट, यानी इसमें ProMotion (120Hz) सपोर्ट नहीं है. अगर आपने पहले तेज रिफ्रेश रेट वाला फोन यूज किया है, तो स्क्रॉलिंग में फर्क महसूस होगा.

परफॉर्मेंस: गेमिंग और मल्टीटास्किंग का राजा
iPhone 16 में A18 चिपसेट दिया गया है, जो कि बहुत तेज है. Call of Duty Mobile या BGMI जैसे भारी गेम लंबे समय तक खेलें, फिर भी फोन ज्यादा गर्म नहीं होता और स्मूथ चलता है. अगर आपको तेज परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, तो यह कीमत पर iPhone 16 बिल्कुल सही फिट बैठता है.

कैमरा परफॉर्मेंस: प्रो जैसा नहीं लेकिन काफ़ी अच्छा
फोन में डुअल कैमरा सेटअप है- 48MP मेन + 48MP अल्ट्रा-वाइड. इनके रिजल्ट काफी शार्प और कलरफुल आते हैं. कमी सिर्फ एक है—टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता. सेल्फी कैमरा 12MP है, जो अच्छी क्वालिटी देता है. हालांकि iPhone 17 में यह कैमरा 18MP Centre Stage बन चुका है, जो बड़ा अपग्रेड है.

क्या आपको iPhone 16 खरीदना चाहिए?
अगर आपका बजट 40,000 के आसपास है, तो iPhone 16 इस कीमत पर एक शानदार डील है. फोन में दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और प्रीमियम बिल्ड मिलता है. लेकिन… iPhone 17 भी Croma पर सिर्फ ₹45,990 में मिल रहा है. यानी 6,000 रुपए ज्यादा देकर आप नया मॉडल ले सकते हैं, जिसमें बेहतर कैमरा और अपडेटेड फीचर्स हैं. अगर बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो iPhone 17 ज्यादा समझदारी वाला ऑप्शन है. लेकिन स्ट्रिक्ट बजट में iPhone 16 — एक “नो ब्रेनर” विकल्प है.

Tags: black friday dealiPhone 16iphone 16 price drop
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म...

November 28, 2025

शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज...

November 28, 2025

खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें...

November 28, 2025

बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से...

November 28, 2025

इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं सर्दियों की...

November 28, 2025

स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा...

November 28, 2025
Croma Black Friday Sale: iPhone 16 पर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, खरीदने से पहले ये जरूर पढ़ें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Croma Black Friday Sale: iPhone 16 पर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, खरीदने से पहले ये जरूर पढ़ें
Croma Black Friday Sale: iPhone 16 पर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, खरीदने से पहले ये जरूर पढ़ें
Croma Black Friday Sale: iPhone 16 पर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, खरीदने से पहले ये जरूर पढ़ें
Croma Black Friday Sale: iPhone 16 पर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, खरीदने से पहले ये जरूर पढ़ें