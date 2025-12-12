क्रिएटिविटी हो तो ऐसी…छोटे शार्पनर से बना डाली चलती फिरती कार और ट्रेन; Video देख उड़ गए सभी के होश

Creative Use Of Sharpeners: क्रिएटिविटी अक्सर हमारे आस-पास की छोटी-छोटी चीज़ों से शुरू होती है, और कुछ लोगों को उन चीज़ों में भी जादू देखने का एक खास तरीका होता है जिन्हें हम आमतौर पर नज़रअंदाज़ कर देते हैं. थोड़ी सी कल्पना से, साधारण चीज़ें भी मज़ेदार आइडिया और मज़ेदार कहानियों में बदल सकती हैं. रांची के एक शख्स ने यही करके दिखाया है.

वह रंगीन शार्पनर का इस्तेमाल करके छोटी इंडियन गाड़ियां बना रहा है और एनिमेशन के ज़रिए उनमें जान डाल रहा है. उसके चमकीले मॉडल और चालाक स्केच लोगों को हंसा रहे हैं.

रंगीन शार्पनर बना डाली कारें और ट्रेन

वीडियो की शुरुआत में वह कहता है, “यह एक शार्पनर है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे हैं,” और वह एक टेबल पर रखे कुछ रंगीन शार्पनर दिखाता है. वह आगे कहता है, “इसलिए मैंने इन रंगीन शार्पनर का इस्तेमाल करके कुछ इंडियन गाड़ियां बनाने का फैसला किया. यह बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. आप उन सभी का अंदाज़ा बहुत जल्दी लगा लेंगे.” वह नीचे एक काला शार्पनर रखता है, ऊपर एक पीला, मोटर की आवाज़ बजती है, और वह कहता है कि यह एक बजाज ऑटो रिक्शा है. क्रिएटिव इमेज में शार्पनर ऑटो को हाथ से बनी सड़क पर चलते हुए दिखाया गया है.

सड़क पर दौड़ते हुए एनिमेटेड ऑटो रिक्शा

इसके बाद, वह कहते हैं, “यह अगला वाला भी एक ऑटो रिक्शा है. इसे सड़क पर आसानी से दौड़ते हुए एनिमेट करना गलत लगता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बैंगलोर का ट्रैफिक कैसा होता है.” वह नीचे एक हरा शार्पनर और ऊपर एक पीला शार्पनर लगाते हैं, फिर से मोटर की आवाज़ डालते हैं, और इमेज में छोटा शार्पनर एक खींची हुई सड़क पर अपने आप आगे बढ़ता हुआ दिखता है.

फिर वह कहते हैं, “यह गाड़ी मुंबई की सड़कों से हटा दी गई है, और आप में से कुछ लोग लकी हैं अगर आपको इस पर सवारी करने का मौका मिला. यह एक डबल-डेकर बस है.” वह तीन लाल शार्पनर को एक साथ जोड़ते हैं, साउंड इफ़ेक्ट डालते हैं, और इमेज में एक मिनी डबल-डेकर बस एक स्केच किए गए बस स्टॉप के पास चलती हुई दिखती है.

कूड़े वाली गाड़ी भी बनाई

वह दूसरे मॉडल की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं, “कभी यह एक ट्रक होता है, कभी यह एक ठेला होता है. यह एक मिनी ट्रक है. साथ ही, मेरे पास ग्रे कलर का शार्पनर नहीं था, इसलिए मैंने एक इरेज़र का इस्तेमाल किया. मैंने इस मिनी ट्रक के चारों ओर और भी चीज़ें बनाईं.”

नीचे काला शार्पनर, ऊपर हरा, और सामने इरेज़र के साथ, सीन में सड़क पर छोटा ट्रक दिखता है, और बनाए गए कैरेक्टर उसके पास कचरा डालने के लिए आते हैं.

आखिर में, वह कहते हैं, “यह आखिरी वाला एनिमेट करना सच में मुश्किल था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं इसे बना पाया.” हॉर्न की आवाज़ और ट्रेन की आवाज़ के साथ, वह पटरियों पर दौड़ती ट्रेन की नकल करने के लिए तीन नीले शार्पनर और एक लाल शार्पनर को लाइन में लगाते हैं, और इमेज में छोटी ट्रेन एक स्केच की गई रेलवे लाइन पर चलती हुई दिखती है. पोस्ट का कैप्शन है, “पहियों पर शार्पनर (Sharpener on wheels).”

इंटरनेट पर रील को जमकर मिल रहा है प्यार

8 सितंबर को शेयर की गई इस क्लिप को 6 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और इसे कई रिएक्शन मिले हैं. एक व्यूअर ने कहा, “ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स चार्ट से कहीं ज़्यादा हैं.” एक और ने कहा, “AI इंसानों की जगह ले लेगा? इतना क्रिएटिव नहीं हो सकता! बहुत अच्छा.”

किसी ने लिखा, “जब कल्पना टैलेंट से मिलती है,” जबकि दूसरों ने इसे “दिमाग हिला देने वाला,” “जीनियस,” और “इस साल देखी गई सबसे खूबसूरत रीलों में से एक” कहा.

