फ्री में बनाइए Nano Banana AI 3D Figurine, बस Google Gemini से ऐसे करें क्रिएट

आजकल सोशल मीडिया पर Nano Banana AI का ट्रेंड खूब वायरल हो रहा है. लोग कुछ ही सेकंड में अपनी पसंद का 3D मिनिएचर फिगर (छोटे-छोटे डिजिटल पुतले जैसे) बना रहे हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई महंगी ऐप या सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे आप Google Gemini 2.5 Flash Image Tool से बिल्कुल फ्री बना सकते हैं.

Nano Banana AI क्या है?

Nano Banana AI दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने 3D डिजिटल फिगर होते हैं. ये आमतौर पर छोटे, चमकदार और कार्टून जैसे दिखते हैं. इन्हें इंसान, पेट्स, पब्लिक फिगर्स या किसी भी चीज के मिनिएचर रूप में तैयार किया जा सकता है. Instagram, TikTok और X पर लोग अपनी फोटो को ऐसे ही मिनी-फिगर में बदलकर शेयर कर रहे हैं.

कैसे बनाएं Nano Banana 3D Figurine?

स्टेप 1: Google Gemini खोलें – इसके ऐप या वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: इनपुट चुनें – आप चाहे तो अपनी फोटो अपलोड करें या सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालें.

स्टेप 3: सही प्रॉम्प्ट लिखें – जैसे:

“Create a 1/7 scale figurine of the character in the photo, realistic style, on a desk, with a transparent acrylic base and toy packaging box.”

स्टेप 4: Generate बटन दबाएं – AI आपको रिजल्ट दिखाएगा. अगर मनचाहा आउटपुट नहीं मिले तो प्रॉम्प्ट एडजस्ट करके कपड़े, पोज या बैकग्राउंड बदल सकते हैं.

और क्या कर सकते हैं?

Nano Banana AI सिर्फ फिगर बनाने तक सीमित नहीं है. लोग इसमें 16-bit गेम स्टाइल, 3D होलोग्राम फिगर और लाइन आर्ट वर्जन भी बना रहे हैं. इसका फायदा यह है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को अलग-अलग तरीकों से एक्सप्लोर कर सकते हैं.