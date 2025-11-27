Home > टेक - ऑटो > HR88B8888 बना कार का सबसे महंगा नंबर प्लेट, कीमत इतनी की आ जाए 2 Fortuner

Costliest Car Registration Number: हरियाणा की नंबर प्लेट ‘HR88B8888’ काफी महंगी बिकी और ये भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट बनी. ये VIP नंबर प्लेट बोली में सबसे ज्यादा पसंद की गई और खास आठों के डिजाइन के लिए चर्चित है.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: November 27, 2025 12:11:54 PM IST

Costliest Car Registration Number: हरियाणा में इस बुधवार को कार नंबर प्लेट ‘HR88B8888’ नीलामी में ₹1.17 करोड़ में बिकी और ये भारत की अब तक की सबसे महंगी कार रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बन गई. हरियाणा सरकार हर सप्ताह वीआईपी और फैंसी नंबर प्लेट्स के लिए ऑनलाइन नीलामी आयोजित करती है. आवेदन समय शुक्रवार 5 बजे से सोमवार 9 बजे तक कर सकते हैं. आवेदन जमा होने के बाद, बोली लगाने का खेल शुरू होता है और बुधवार शाम 5 बजे रिजल्ट घोषित किए जाते हैं. पूरी नीलामी [fancy.parivahan.gov.in](https://fancy.parivahan.gov.in) पोर्टल पर होती है.

इस हफ्ते, ‘HR88B8888’ नंबर प्लेट को 45 आवेदन मिले, जो सभी में सबसे ज्यादा थे. प्रारंभिक बोली ₹50,000 थी, जो लगातार बढ़ती रही और शाम 5 बजे ₹1.17 करोड़ पर खत्म हुई. दोपहर 12 बजे बोली ₹88 लाख तक पहुंच चुकी थी. पिछले हफ्ते, ‘HR22W2222’ नंबर प्लेट ₹37.91 लाख में बिकी थी.

HR88B8888 का मतलब क्या है?

 HR – राज्य कोड, यानी हरियाणा.
 88 – उस विशेष आरटीओ या जिले का कोड.
 B – वाहन श्रृंखला कोड.
 8888 – वाहन को सौंपा गया चार अंकों वाला अनोखा नंबर.

इस नंबर प्लेट को खास बनाता है इसका दिखावट में आठों की श्रृंखला. बड़े अक्षर ‘B’ को भी आठ जैसा देखा जा सकता है और चारों नंबर एक जैसे होने की वजह से ये और शानदार लगता है.

केरल में ₹46 लाख की नंबर प्लेट की कहानी

इस साल अप्रैल में, केरल के टेक अरबपति वेणु गोपालकृष्णन ने अपनी Lamborghini Urus Performante के लिए ‘KL 07 DG 0007’ नंबर प्लेट खरीदी.
उस नंबर प्लेट की शुरूआत ₹25,000 से हुई थी और अंतिम बोली ₹45.99 लाख बनी. ‘0007’ नंबर को जेम्स बॉन्ड के कोड से जोड़कर इसे विशेष और अनोखा माना गया, जिससे गोपालकृष्णन का स्टेटस केरल की लग्जरी कार सीन में और मजबूत हुआ.

VIP नंबर प्लेट्स केवल वाहन की पहचान नहीं, बल्कि शौक और स्टेटस का प्रतीक बन चुकी हैं. ‘HR88B8888’ की नीलामी ये दर्शाती है कि सही नंबर प्लेट कितनी महंगी और खास हो सकती है.

 

