हुकूमत ने अवाम को ‘इलेक्ट्रिक स्कूटर’ की सौगात दिलाई है,सफ़र हुआ आसान हर राह मुस्कुराई है; बिना DL दिल खोल चलाओ

Indian Electric Scooter news: रोजाना स्कूल, कॉलेज, कोचिंग या आसपास के छोटे-छोटे कामों के लिए एक सस्ता और आसान इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है.

”फासले सिमट गए, हर राह आसान हो गई

हुकूमत की ये सौगात अवाम की जान हो गई”

भारतीय बाजार में कई ऐसे लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं जिन्हें चलाने के लिए न तो ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है और न ही आरटीओ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. यही वजह है कि ये स्कूटर स्टूडेंट्स, बुजुर्गों और कम दूरी तय करने वाले लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं.

लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत

भारत के मोटर वाहन नियमों के मुताबिक जिन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की अधिकतम स्पीड 25 किमी प्रति घंटा तक होती है और जिनकी मोटर तय सीमा के भीतर रहती है, उन्हें लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर माना जाता है. ऐसे वाहनों के लिए आरटीओ रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य नहीं होता.

Kinetic Zing और Okinawa R30

Kinetic Zing की एक्स-शोरूम कीमत करीब 67,990 रुपये है. कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर लगभग 70 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है.

वहीं Okinawa R30 भी इस सेगमेंट में मजबूत विकल्प माना जाता है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 61,998 रुपये है और यह सिंगल चार्ज में करीब 60 किलोमीटर तक चल सकता है.

Komaki X-One और Yulu Wynn सस्ते विकल्प

अगर आपका बजट कम है, तो Komaki X-One एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 34,999 रुपये रखी गई है. कंपनी के अनुसार यह स्कूटर एक बार चार्ज करने पर लगभग 60 किलोमीटर तक चल सकता है.

Yulu Wynn भी अच्छा विकल्प हो सकता है. इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 55,555 रुपये से शुरू होती है. कंपनी इसे मासिक मोबिलिटी प्लान के साथ भी उपलब्ध कराती है, जिससे शुरुआती खर्च कम किया जा सकता है.

खरीदने से पहले बरतें सावधानी

लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से पहले सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि बैटरी वारंटी, चार्जिंग समय, सर्विस नेटवर्क और आफ्टर-सेल्स सपोर्ट भी जरूर जांचें. अगर आपकी रोजाना की यात्रा 20 से 40 किलोमीटर के बीच है, तो ये स्कूटर काफी किफायती साबित हो सकते हैं. वहीं अगर आपको लंबी दूरी या ज्यादा स्पीड चाहिए, तो हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर विकल्प होंगे.