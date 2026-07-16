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E-20 Fuel Controversy: E-20 पेट्रोल विवाद में आया बड़ा फैसला, खराब हुई कार तो कंपनी को देनी होगी नई गाड़ी, कोर्ट ने दिया आदेश

इसपर छत्तीसगढ़ के एक जिला उपभोक्ता आयोग ने कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी और उसके डीलर को आदेश दिया है कि वे एक ग्राहक की 'ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' कार को बदलकर, उसे सेम मॉडल की बिल्कुल नई E20-कॉम्पैटिबल कार दें.

By: Kunal Mishra | Published: July 16, 2026 6:22:48 PM IST

E-20 Fuel Controversy: E-20 पेट्रोल विवाद में आया बड़ा फैसला, खराब हुई कार तो कंपनी को देनी होगी नई गाड़ी, कोर्ट ने दिया आदेश


E-20 Fuel Controversy: आजकल देश में E-20 फ्यूल को लेकर चर्चा काफी तेज है. इस फ्यूल को लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोगों की शिकायत है कि E-20 को अपनी गाड़ी में डलवाने से उनका वाहन ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि इस फ्यूल को भरवाने से उनकी कार का इंजन खराब होने लगा है. हाल ही में छत्तीसगढ़ में सामने से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने ई20 फ्यूल के मामले को और गर्म कर दिया है.

इसपर छत्तीसगढ़ के एक जिला उपभोक्ता आयोग ने कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी और उसके डीलर को आदेश दिया है कि वे एक ग्राहक की ‘ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड’ कार को बदलकर, उसे सेम मॉडल की बिल्कुल नई E20-कॉम्पैटिबल कार दें. 

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क्या था पूरा मामला? 

E-20 फ्यूल को लेकर देश में चल रहे विवाद के बीच रायपुर में डॉक्टर प्रेमराज डेब्टा ने मारुति सुजुकी की नई ग्रैंड विटारा स्ट्रांग हाइब्रिड जेटा प्लस (Maruti Suzuki Strong Hybrid Zeta Plus) कार खरीदी थी. इस कार को डीलरशिप ने उन्हें साल 2023 की मन्युफैक्चरिंग बताया था. लेकिन, बाद में पता चला कि कार जनवरी 2023 की मैन्युफैक्चर्ड थी. ग्राहक को का का इस्तेमाल रोजाना नहीं करना था, इसलिए उन्होंने इस कार को यह सोचकर चुना था कि कार हाइब्रिड है इसलिए अच्छी माइलेज देगी. हालांकि, शुरुआत में उन्हें कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन बाद में उनकी कार में समस्या आनी शुरु हो गई. जिस कार को उन्होंने जून में खरीदा था, उसने दिसंबर में ही ‘इंजन मॉलफंक्शन’ का साइन दे दिया. 

मिलावटी पेट्रोल को बताया खराब होने की वजह 

इसके बाद डॉक्टर प्रेमराज ने गाड़ी को सेर्विस सेंटर पर दिया तो डीलर ने उन्हें ये कह दिया कि उनकी गाड़ी में मिलावटी पेट्रोल डाला गया है. हालांकि, इसके बाद पेट्रोल की जांच हुई, जिसमें पाया गया कि पेट्रोल में समस्या नहीं थी. उनकी कार बार-बार बंद होने लगी थी. कार शुरुआत में करीब 21,913 किमी तक तो ठीक चली, लेकिन नवंबर 2024 में इसमें कई परेशानियां आने लगीं. कार के डैशबोर्ड पर इंजन प्रॉबलम की वार्निंग लाइट भी जल गई थी. 

कोर्ट ने दिया नई कार देने का आदेश 

रायपुर कोर्ट ने कार कंपनी मारुति सुजुकी को इस संदर्भ में ग्राहक को नई कार देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि कंपनी को ग्राहक को नई कार 45 दिनों के अंदर देनी होगी, डीलरशिप को कार का वही मॉडल देना होगा, जो ग्राहक ने खरीदा था. अगर कंपनी 45 दिनों में कार नहीं बदल पाती है, तो उन्हें ग्राहक को कार की पूरी कीमत और खर्चों के रूप में कुल 20,50,494 रुपये देने होंगे. कोर्ट ने ग्राहक के साथ धोखाधड़ी और तकनीकी अक्षमता को अधिकार माना है. 

Tags: E-20 Fuel
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