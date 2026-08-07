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Vivo S2 vs Vivo V70 में से कौन सा स्मार्टफोन रहेगा आपके लिए किफायती? किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स, परफॉर्मेंस में कौन आगे

अगर आप इस बजट रेंज में कोई भी फोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में Vivo S2 और Vivo V70 को भी देख सकते हैं. यह फोन हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च किए गए हैं, जिनको लेकर चर्चा काफी तेज है. आइए दोनों के बीच के कुछ अंतर के बारे में जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: August 7, 2026 12:52:24 PM IST

Vivo S2 vs Vivo V70 में से कौन सा स्मार्टफोन रहेगा आपके लिए किफायती? किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स, परफॉर्मेंस में कौन आगे


Vivo S2 vs Vivo V70 Comparision: आज के समय में स्मार्टफोन को सिर्फ कीमत और मजबूती देखकर खरीदना सही नहीं रहता है. बल्कि, फोन खरीदने से पहले आपको उसके फीचर्स, परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए. स्मार्टफोन में अगर अच्छे फीचर्स न हों तो फोन चलाने का मजा नहीं आता है. वहीं, आजकल कैमरा देखकर भी फोन लेने का ट्रेंड चला है. अगर आपका बजट 35 से 50 हजार रुपये के आसपास हो, तो बाजार में कई ऐसे स्मार्टफोन्स मौजूद हैं, जो एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं.

अगर आप इस बजट रेंज में कोई भी फोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में Vivo S2 और Vivo V70 को भी देख सकते हैं. यह फोन हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च किए गए हैं, जिनको लेकर चर्चा काफी तेज है. आइए दोनों के बीच के कुछ अंतर के बारे में जानते हैं. 

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फीचर्स में कौन ज्यादा किफायती? 

Vivo S2 में आपको 6.83 इंच 1.5K (1260×2800 पिक्सल) AMOLED स्क्रीन मिल जाती है. इसमें आपको 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा इसमें MediaTek Dimensity 7360 Turbo (4nm प्रोसेस पर बेस्ड) प्रोसेसर भी दिया जाता है. Vivo V70 में आपको 6.59 इंच की 1.5K OLED 120Hz डिस्प्ले के साथ ही Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और 6500mAh का BlueVolt बैटरी का ऑप्शन दिया जाता है. इस फोन में आपको 3D Ultrasonic फिंगरप्रिंट स्कैनर बिल्ट भी दिया जाता है, जो फास्ट अनलॉकिंग के लिए बेहतर रहता है. 

कैमरा और परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा बेहतर? 

Vivo S2 में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है. इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिल जाता है. इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ Vivo V70 की बात करें तो इस फोन में आपको 50MP OIS का मेन कैमरा मिल जाता है, जिसमें 50MP ZEISS Night Telephoto कैमरा दिया जाता है, जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम और 100x डिजिटल जूम भी दिया जाता है. इस फोन में भी आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी जाती है.

Tags: Vivo V70
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