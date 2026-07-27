Helmet Care Tips: बारिश के मौसम में हेलमेट के साथ न करें ये गलतियां, वरना सुरक्षा के साथ विजिबिलिटी भी हो सकती है कम

Helmet Care Tips: बारिश का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है. इस मौसम में अक्सर बाइक चलाने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इस मौसम में फिसलन भरी सड़कें, कम विजिबिलिटी के साथ ही साथ तेज बारिश और धुंध की समस्या भी रहती है. बारिश के मौसम में भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी माना जाता है. ऐसे समय में हेलमेट केवल ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन बन जाता है.

कई लोग बारिश में हेलमेट पहन तो लेते हैं, लेकिन उसकी सही देखभाल और इस्तेमाल पर ध्यान नहीं देते हैं. यही छोटी-छोटी गलतियां आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं. इसलिए आपको बारिश के मौसम में हेलमेट को लेकर कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए.

1. गंदे वाइजर को कपड़े से रगड़कर साफ न करें

अगर आप बारिश के दौरान अपने हेलमेट को साफ करना चाहते हैं तो ऐसे में वाइजर पर पानी, मिट्टी और धूल जमा हो जाती है. इसलिए उसे रगड़कर साफ करने से बचें. कुछ लोग इसे सूखे कपड़े से जोर-जोर से रगड़कर साफ करते हैं, जिससे उस पर बारीक खरोंच पड़ सकती है. इसे साफ करने के लिए आपको पहले साफ पानी से गंदगी हटानी है उसके बाद माइक्रोफाइबर कपड़े से धीरे-धीरे साफ करना चाहिए.

2. गीले हेलमेट को तुरंत बंद जगह पर न रखें

बारिश में अगर आपका हेलमेट भीग गया है तो ऐसे में उसे आलमारी, बाइक की डिक्की या फिर किसी बंद जगह पर रखने से बचें. इससे हेलमेट के अंदर नमी बनी रहती है और फंगस या बदबू आने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति में आपको हेलमेट को पहले अच्छी तरह हवा में सुखाना चाहिए, जिसके बाद सीधी धूप में लंबे समय तक रखने से बचें. हेलमेट को पूरी तरह सूखने के बाद ही इस्तेमाल करें.

3. बाइक पर खुला न छोड़ें

अगर बारिश हो रही है और आप इस दौरान बाइक को पार्क करके हेलमेट को खुला ही छोड़ देते हैं तो ऐसे में हैंडल या मिरर पर टांगकर छोड़ना सही नहीं है. इससे बारिश आने पर आपका हेलमेट काफी गीला हो सकता है उसके अंदर पानी भर जाता है. इससे हेलमेट के अंदर मौजूद कुछ हिस्सा खराब भी हो सकता है.