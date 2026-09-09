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CNG Purity Test: कैसे पता करें CNG में मिलावट है या नहीं? गाड़ी चलाते हुए भी मिल सकते हैं कई संकेत, ऐसे करें पहचान

पेट्रोल-डीजल की क्वालिटी का पता तो कई तरीकों से लगाया जा सकता है. लेकिन, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या CNG की गुणवत्ता को का पता लगाया जा सकता है या नहीं? हालांकि, आपको गाड़ी चलाने से भी काफी हद तक पता चल जाएगा कि सीएनजी में मिलावट है या नहीं.

By: Kunal Mishra | Published: September 9, 2026 4:06:27 PM IST

CNG Purity Test: कैसे पता करें CNG में मिलावट है या नहीं? गाड़ी चलाते हुए भी मिल सकते हैं कई संकेत, ऐसे करें पहचान


CNG Purity Test: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच बड़ी संख्या में लोग CNG कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं. रनिंग कॉस्ट कम करने के लिए यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है. देखा जाए तो ज्यादातर लोग सीएनजी कारों को इसलिए लेते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी माइलेज मिल सके. लेकिन, क्या हो जब उन्हें अच्छी माइलेज न मिले. पिछले कुछ समय में कई सीएनजी स्टेशनों से गैस में हवा या कम गुणवत्ता वाली गैस मिलाकर बेचे जाने की शिकायतें सामने आई हैं. हालांकि, सीएनजी में किसी केमिकल या फिर पानी की मिलावट नहीं की जा सकती है तो आखिर सीएनजी की क्वालिटी खराब कैसे होती है.
पेट्रोल-डीजल की क्वालिटी का पता तो कई तरीकों से लगाया जा सकता है. लेकिन, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या CNG की गुणवत्ता को का पता लगाया जा सकता है या नहीं? हालांकि, आपको गाड़ी चलाने से भी काफी हद तक पता चल जाएगा कि सीएनजी में मिलावट है या नहीं. 

1. अचानक माइलेज कम होना 

अगर आपकी कार पहले सही माइलेज देती थी, लेकिन अचानक माइलेज में कमी आना भी कई बार CNG में मिलावट का संकेत हो सकता है. हालांकि, पहले आपको यह भी देख लेना चाहिए कि आपका ड्राइविंग पैटर्न में तो कहीं कोई बदलाव नहीं आया है. हालांकि, सिर्फ माइलेज कम होने से ही यह नहीं कहा जा सकता है कि CNG में मिलावट हुई है. इसलिए आपको अच्छी तरह से देखना चाहिए कि आपका ड्राइविंग पैटर्न समान है या नहीं. 

2. पिकअप में कमी आना

पेट्रोल के मुकाबले आमतौर पर सीएनजी कारें कम पिकअप लेती हैं. लेकिन, अगर आपकी कार का पिकअप सामान्य है और आपको ऐसा लगता है कि सीएनजी भरवाने के बाद पिकअप में कोई अंतर आया है तो हो सकता है कि सीएनजी में हवा या नमी की मिलावट की गई हो क्योंकि, ऐसा किए जाने पर कई बार एक्सीलेटर दबाने पर आपको गाड़ी में लैग महसूस होगा.

3. इन बातों का भी रखें ध्यान 

अगर आप सीएनजी में मिलावट का पता लगाना चाहते हैं तो ऐसे में CNG भरवाते समय केवल मीटर की रीडिंग देखना ही काफी नहीं है बल्कि, पंप पर लगे प्रेशर गेज पर भी ध्यान दें. आमतौर पर सीएनजी लिए पंप पर 200 से 220 बार का स्टैंडर्ड प्रेशर होना चाहिए. अगर पंप पर 150 बार या उससे कम प्रेशर पर गैस भरी जाती है तो सिलेंडर में गैस के साथ हवा ज्यादा मात्रा में जा सकती है. इसके साथ ही आपको अपनी गाड़ी के हाइड्रो टेस्ट को भी कराने पर ध्यान देना चाहिए और समय-समय पर इसकी जांच कराते रहना चाहिए. 

Tags: CNG Purity Test
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