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CNG Kit लगवा ली लेकिन RC में नहीं कराया अपडेट? गाड़ी चलाने से पहले जानें ये जरूरी नियम, वरना हो सकता है भारी नुकसान

कार को CNG पर कन्वर्ट कराने के बाद सिर्फ किट लगवा लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए. इसके बाद कार के दस्तावेजों में भी जरूरी बदलाव कराना जरूरी होता है. कुछ लोग गाड़ी में CNG किट लगवाने के बाद RC यानि Registration Certificate में फ्यूल टाइप का अपडेट नहीं कराते हैं. चलिए जानते हैं क्या ऐसा करने पर जुर्माना हो सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: September 6, 2026 9:04:01 PM IST

CNG Kit लगवा ली लेकिन RC में नहीं कराया अपडेट? गाड़ी चलाने से पहले जानें ये जरूरी नियम, वरना हो सकता है भारी नुकसान


CNG Kit Rules: आजकल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच कार का खर्च कम करने के लिए कई लोग अपनी पेट्रोल कार में CNG Kit लगवाते हैं. हालांकि, कॉस्ट कटिंग के लिए यह ऑप्शन चुनना भी सही माना जाता है. CNG पर कार चलाने से ईंधन खर्च को कम करने में मदद मिल सकती है, इसलिए खासकर रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के बीच इसका चलन तेजी से बढ़ा है.
कार को CNG पर कन्वर्ट कराने के बाद सिर्फ किट लगवा लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए. इसके बाद कार के दस्तावेजों में भी जरूरी बदलाव कराना जरूरी होता है. कुछ लोग गाड़ी में CNG किट लगवाने के बाद RC यानि Registration Certificate में फ्यूल टाइप का अपडेट नहीं कराते हैं. चलिए जानते हैं क्या ऐसा करने पर जुर्माना हो सकता है. 

क्या RC में अपडेट नहीं कराने पर हो सकता है जुर्माना? 

अगर आप अपनी कार में सीएनजी किट लगवाते हैं तो ऐसे में जरूरी है कि RC में इसे अपडेट जरूर कराएं. ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी किट मिलती है और आपकी आरसी में फ्यूल टाइप में केवल पेट्रोल ही है तो ऐसे में आपका चालान काट सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार पकड़े जाने पर पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का भारी चालान काट सकती है. लेकिन, अगर आप इसके बाद भी अपडेट नहीं कराते हैं तो ऐसे में कई बार गाड़ी जब्त भी की जा सकती है. 

RC में कैसे अपडेट कराएं CNG किट? 

अगर आप अपनी कार में CNG किट लगवाने जा रहे हैं तो ऐसे में इसे RC में अपडेट कराने की प्रक्रिया के बारे में जान लेना चाहिए. इसके लिए आपको सबसे पहले सरकार और आरटीओ से मान्यता प्राप्त डीलर के पास ही जाना चाहिए. किट लगाने के बाद डीलर से सीएनजी फिटिंग सर्टिफिकेट, इनवॉइस और सीएनजी सिलिंडर टेस्ट रिपोर्ट लें. अब इसे अपडेट कराने के लिए आपको अपने नजदीकी आरटीओ में फॉर्म जमा करके अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाना है और RC में  में फ्यूल टाइप को अपडेट करा देना है.

Tags: CNG Kit Rules
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