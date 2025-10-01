CMF Headphone Pro की लॉन्च डेट आ गई सामने! 100 घंटे बैटरी और कस्टमाइजेबल डिजाइन मचाएगा धमाल
अभी तक इनकी भारत में उपलब्धता की सही तारीख घोषित नहीं की गई है. कंपनी के नए वाइस प्रेसिडेंट हिमांशु टंडन ने X (पूर्व में Twitter) पर जानकारी दी कि CMF Headphone Pro इस साल के अंत तक भारत में उपलब्ध होंगे.

By: Renu chouhan | Published: October 1, 2025 10:13:56 AM IST

CMF के नए CMF Headphone Pro ने अपने ग्लोबल डेब्यू के तुरंत बाद भारत में लॉन्च होने की पुष्टि कर दी है. हालांकि, अभी तक इनकी भारत में उपलब्धता की सही तारीख घोषित नहीं की गई है. कंपनी के नए वाइस प्रेसिडेंट हिमांशु टंडन ने X (पूर्व में Twitter) पर जानकारी दी कि CMF Headphone Pro इस साल के अंत तक भारत में उपलब्ध होंगे. यूरोप में ये हेडफोन तुरंत उपलब्ध हैं, जबकि अमेरिका में ये 7 अक्टूबर से बिक्री पर जाएंगे.

कीमत और तुलना
भारत में CMF Headphone Pro की कीमत का खुलासा अभी नहीं हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत यूरोप में 80-100 यूरो और अमेरिका में $99 है. यह Nothing Headphone 1 से सस्ता है, जो भारत में लगभग ₹17,999 में उपलब्ध है. इसकी कीमत और फीचर्स के आधार पर यह भारतीय यूजर्स के लिए आकर्षक विकल्प बन सकता है.

डिजाइन और कलर ऑप्शन
CMF Headphone Pro का सबसे बड़ा आकर्षण इसका कस्टमाइजेबल डिजाइन है. हेडफोन दो मुख्य रंग विकल्पों में आते हैं – डार्क और लाइट ग्रे, और लाइट ग्रीन. इसके अलावा, स्वैपेबल ईयरकप्स अलग से खरीदे जा सकते हैं. यह डिजाइन CMF के अन्य प्रोडक्ट्स, जैसे फोन और ईयरबड्स, के साथ मेल खाता है.

अनोखी फीचर्स
इन हेडफोन में कई नई सुविधाएँ हैं, जैसे “Energy Slider” जो बैस और ट्रेबल को मैन्युअली एडजस्ट करने की सुविधा देता है. इसके अलावा, “Precision Roller” से वॉल्यूम कंट्रोल होता है और तीसरा बटन और अधिक कस्टमाइजेशन की सुविधा देता है.

साउंड और टेक्नोलॉजी
CMF Headphone Pro में कस्टम-ट्यून 40mm ड्राइवर्स दिए गए हैं. ये LDAC और Hi-Res Audio को सपोर्ट करते हैं. हेडफोन में Adaptive Active Noise Cancellation (ANC) भी है, जिससे शोर कम होता है और क्लियर साउंड मिलता है.

बैटरी और चार्जिंग
CMF Headphone Pro की बैटरी लाइफ 100 घंटे तक है, लेकिन यह ANC बंद होने पर. ANC ऑन करने पर बैटरी लाइफ आधी हो जाती है, फिर भी यह Sony WH-1000XM6 जैसे हेडफोन से बेहतर है. USB Type-C के जरिए हेडफोन को स्मार्टफोन से भी चार्ज किया जा सकता है.

भारतीय बाजार में संभावनाएं
भारत में हाई-क्वालिटी हेडफोन की मांग बढ़ रही है. CMF Headphone Pro अपने कस्टमाइजेबल डिजाइन, लंबी बैटरी और प्रीमियम साउंड के साथ भारतीय यूजर्स को आकर्षित कर सकते हैं.

