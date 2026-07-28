Claude AI यूजर्स के लिए बड़ा अलर्ट! Google Search पर दिखीं प्राइवेट चैट्स, Anthropic ने बताया आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी चूक

Claude AI: हाल ही में Google सर्च रिजल्ट में Anthropic के Claude चैटबॉट से जुड़ी निजी बातचीत सामने आई हैं. इससे चिंताएं पैदा हुई हैं क्योंकि यूजर्स को ऐसी संवेदनशील जानकारी जैसे क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट कीज और निजी विवरण मिली हैं जो अनजाने में सार्वजनिक हो गई थीं. Fortune की एक रिपोर्ट के अनुसार यह समस्या Claude के शेयर फीचर की वजह से हुई जो यूजर्स को अपनी बातचीत दूसरों के साथ शेयर करने के लिए लिंक बनाने की सुविधा देता है.

लीक हुए यूजर चैट के बारे में Anthropic ने क्या कहा

बड़ी AI कंपनी Anthropic ने कहा कि उसने खुद चैट को सर्च करने लायक नहीं बनाया था. बल्कि यह समस्या तब हुई जब यूजर्स ने लिंक शेयर किए. एक प्रवक्ता ने Fortune को बताया कि हम लोगों को अपनी Claude बातचीत को सार्वजनिक रूप से शेयर करने का कंट्रोल देते हैं और अपने प्राइवेसी नियमों के अनुसार हम Google जैसे सर्च इंजन के साथ चैट डायरेक्टरी या साइटमैप शेयर नहीं करते हैं. कंपनी ने इस बात पर जोर दिया कि लिंक तभी एक्सेस किए जा सकते हैं जब यूजर्स उन्हें शेयर करने का विकल्प चुनें, लेकिन एक बार शेयर हो जाने पर उन्हें थर्ड-पार्टी सेवाओं द्वारा आर्काइव किया जा सकता है.

क्या गड़बड़ हुई?

फॉर्च्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार रेडिट डिस्कशन चैनल के सदस्यों ने पाया कि गूगल पर कुछ खास सर्च फ़्रेज टाइप करने से क्लाउड (Claude) और क्लाउड आर्टिफ़ैक्ट्स (Claude Artifacts) के साथ हुई बातचीत की एक लंबी लिस्ट सामने आ गई. कंपनी ने कहा कि उसने खुद इन चैट्स को सर्च करने लायक नहीं बनाया था. बल्कि यह समस्या इसलिए हुई क्योंकि यूजर्स ने लिंक को जिस तरह से शेयर किया था.

एक प्रवक्ता ने Fortune को बताया हम लोगों को अपनी Claude बातचीत को सार्वजनिक रूप से शेयर करने का कंट्रोल देते हैं. हमारी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत हम Google जैसे सर्च इंजन के साथ चैट डायरेक्टरी या साइटमैप शेयर नहीं करते हैं. कंपनी ने इस बात पर जोर दिया कि लिंक तभी एक्सेस किए जा सकते हैं जब यूजर उन्हें शेयर करने का विकल्प चुनें लेकिन एक बार शेयर हो जाने पर, उन्हें थर्ड-पार्टी सर्विस द्वारा आर्काइव किया जा सकता है.

Anthropic ने तब से इस समस्या को ठीक कर दिया है और Google Search से लिंक हटा दिए हैं. हालांकि पहले शेयर किए गए URL उन लोगों के लिए एक्सेस करने योग्य बने हुए हैं जिनके पास वे पहले से मौजूद हैं. यह घटना नई नहीं है. पिछले साल इसी तरह की एक गड़बड़ी के कारण लगभग 100,000 ChatGPT बातचीत उजागर हो गई थीं और यही खामी एलन मस्क के Grok चैटबॉट में भी पाई गई थी. यह समस्या इसलिए होती है क्योंकि शेयर फीचर ऐसे यूनिक URL बनाता है जिन्हें सर्च इंजन इंडेक्स कर सकते हैं.

प्राइवेसी से जुड़े जोखिम