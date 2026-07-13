डॉलर का झंझट खत्म, अब भारतीय रुपये में चुकाएं Claude AI की फीस; यहां देखें Pro, Max और Team प्लान नए रेट्स

अगर आप भी अब तक Claude AI के सब्सक्रिप्शन के लिए डॉलर में पेमेंट कर रहे थे और हर महीने बैंक के कन्वर्टिबिलिटी चार्ज को देखकर आपका बजट बिगड़ रहा था, तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है. क्लॉड एआई बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) ने आखिरकार भारतीय यूजर्स के लिए खास तौर पर रुपये (INR) में सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिए हैं. यानी अब भारतीय यूजर्स को सीधे रुपये में पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी.

इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब पेमेंट के लिए इंटरनेशनल कार्ड्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. इसके साथ ही, विदेशी मुद्रा विनिमय के उतार-चढ़ाव और ऊपर से लगने वाले 18% GST के बाद फाइनल बिल कितना आएगा, इसका अंदाजा लगाने की टेंशन भी खत्म हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, यह नया प्राइसिंग स्ट्रक्चर Claude Pro, Claude Max और Claude Team तीनों ही प्लान्स पर लागू हो चुका है, जबकि फ्री वर्जन पहले की तरह ही चलता रहेगा.

आखिर क्या बदला और क्यों जेब को मिलेगी राहत?

अब तक भारतीय यूजर्स के पास डॉलर में ही भुगतान करने का एकमात्र विकल्प था. इसके चलते दोहरी मार पड़ती थी, पहले तो बैंक 2 से 3 फीसदी तक की फॉरेक्स कन्वर्जन फीस वसूलते थे, और दूसरा, सरकार डिजिटल सेवाओं के आयात (Import of Digital Services) पर 18% GST अलग से लगाती थी. नतीजा यह होता था कि विज्ञापन में दिखने वाला 20 डॉलर का प्लान, बैंक स्टेटमेंट आते-आते कई सौ रुपये महंगा हो जाता था.

लेकिन अब एंथ्रोपिक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सीधे रुपये में कीमतें लिस्ट कर दी हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इन कीमतों में GST पहले से ही शामिल है. यानी स्क्रीन पर जो कीमत दिखेगी, आपको सिर्फ उतना ही भुगतान करना होगा, कोई हिडन चार्ज या सरप्राइज डिडक्शन नहीं.

आपके लिए कौन सा प्लान कितना पड़ेगा महंगा?

भारतीय बाजार के हिसाब से तय की गई नई दरें कुछ इस तरह हैं:

प्लान का नाम एनुअल बिलिंग (सालाना प्लान लेने पर प्रति माह) मंथली बिलिंग (हर महीने भुगतान करने पर) Claude Pro लगभग ₹1,999 से ₹2,000 लगभग ₹2,399 Claude Max (5x Tier) लगभग ₹11,999 Claude Max (20x Tier) लगभग ₹2,399 (प्रति यूजर/माह) Team Standard लगभग ₹2,399 (प्रति यूजर/माह) लगभग ₹2,999 (प्रति यूजर/माह) Team Premium लगभग ₹11,999 (प्रति यूजर/माह) लगभग ₹14,999 (प्रति यूजर/माह)

नोट: कोडिंग, रिसर्च या भारी-भरकम काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए ‘Claude Max’ के दोनों वेरिएंट्स (5x और 20x) में फीचर्स Pro वाले ही मिलेंगे, लेकिन इसमें काम करने की लिमिट (Usage Ceiling) कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी।

पैसे देने पर क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे?

कीमतें बदलने से फीचर्स में कोई कटौती नहीं की गई है:

Claude Pro: इसमें डिफॉल्ट रूप से एंथ्रोपिक का ‘Sonnet 5’ मॉडल मिलेगा. इसके साथ ही Opus और एडवांस ‘Fable 5’ का एक्सेस भी रहेगा. यह फ्री प्लान के मुकाबले 5 गुना ज्यादा यूसेज लिमिट, रिसर्च मोड, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स, चैट हिस्ट्री मेमोरी, फाइल अपलोड, वेब सर्च और वॉयस मोड जैसे फीचर्स देता है. प्रोग्रामिंग के लिए ‘Claude Code’ और ‘Claude Design’ के साथ माइक्रोसॉफ्ट 365 (Excel, PowerPoint) का इंटीग्रेशन भी मिलेगा.

Claude Max: यह मुख्य रूप से भारी ट्रैफिक के दौरान भी बिना रुकावट प्रायोरिटी एक्सेस, कोडिंग के लिए बड़े सेशन और नए फीचर्स का अर्ली एक्सेस देता है.

Claude Team: यह कॉर्पोरेट और बिजनेस टीमों के लिए है, जिसमें बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो, सेंट्रलाइज्ड बिलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स मिलते हैं। सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बात यह है कि टीम कस्टमर्स का डेटा एंथ्रोपिक अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता है.

फ्री प्लान वालों के लिए क्या है स्थिति?

अगर आप फिलहाल पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्लॉड का फ्री वर्जन भारत में चलता रहेगा. इसमें मल्टीपल मॉडल्स, वेब सर्च और सीमित प्रोजेक्ट सपोर्ट मिलता रहेगा. हालांकि, पेड प्लान्स की तुलना में इसमें फाइल अपलोड और यूसेज की सीमाएं काफी कम रहेंगी.

भारत पर ही क्यों है एंथ्रोपिक का इतना फोकस?

यह कदम अकारण नहीं उठाया गया है. अमेरिका के बाद भारत, एंथ्रोपिक के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है. यही वजह है कि कंपनी न सिर्फ भारतीय करेंसी को अपना रही है, बल्कि हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उर्दू जैसी भारतीय भाषाओं (Indian Languages) के सपोर्ट को भी लगातार बेहतर कर रही है.

भारतीय बाजार में OpenAI के ChatGPT, Google के Gemini और Microsoft के Copilot के बीच पहले से ही कड़ी टक्कर चल रही है. भारत जैसे प्राइस-सेंसिटिव मार्केट में डॉलर पेमेंट का झंझट खत्म करना एंथ्रोपिक के लिए एक बड़ी रणनीतिक जरूरत थी. अब देखना यह होगा कि रुपये में आई यह सहूलियत क्या एंथ्रोपिक को उसके प्रतिद्वंद्वियों से आगे ले जा पाती है या नहीं.

भारत से कैसे लें सब्सक्रिप्शन?

सब्सक्रिप्शन की प्रक्रिया बेहद आसान है. क्लॉड के ऑफिशियल प्राइसिंग पेज पर जाकर अपने अकाउंट से साइन-इन करें. चेकआउट करते समय अब आपको USD की जगह सीधे INR (रुपये) में अमाउंट दिखेगी, जहां आप भारतीय पेमेंट मोड्स के जरिए आसानी से भुगतान कर सकते हैं.