Claude AI Down: अचानक ठप हुआ धांसू AI चैटबॉट, न लॉगिन हो रहा न चैट; परेशान यूजर्स ने सोशल मीडिया पर निकाला गुस्सा!

एआई चैटबॉट ‘क्लॉड’ (Claude AI) का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए आज का दिन काफी परेशानी भरा रहा. एंथ्रोपिक कंपनी का यह पॉपुलर चैटबॉट अचानक डाउन हो गया है, जिसकी वजह से दुनिया भर के हजारों यूजर्स इसके ऐप, वेबसाइट और लॉगिन सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर पर 18 जून की दोपहर को अचानक शिकायतों की बाढ़ आ गई.

दोपहर को अचानक बढ़ा ग्राफ

डाउनडिटेक्टर के आंकड़ों के मुताबिक, दोपहर करीब 12:33 बजे क्लॉड एआई को लेकर शिकायतों का आंकड़ा अचानक 2,500 के पार पहुंच गया. पिछले 24 घंटों में यह सर्विस बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन दोपहर के वक्त अचानक इसके सर्वर में दिक्कत आ गई.

यूजर्स को कहां-कहां आ रही है दिक्कत?

डाउनडिटेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, यूजर्स क्लॉड की अलग-अलग सर्विसेज को लेकर शिकायत कर रहे हैं. इनमें सबसे ज्यादा असर चैट सर्विस पर पड़ा है:

60% शिकायतें ‘Claude Chat’ को लेकर हैं, जहां यूजर्स चैट नहीं कर पा रहे हैं.

26% यूजर्स को इसके मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है.

7% यूजर्स वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं.

इसके अलावा बाकी शिकायतें लॉगिन, एपीआई (API) और स्लो स्पीड को लेकर हैं.

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, नहीं मिल रहा रिप्लाई

‘X’ और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी यूजर्स लगातार अपनी परेशानी शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि उनकी पुरानी बातचीत लोड नहीं हो रही है, तो कुछ का कहना है कि प्रॉम्प्ट डालने पर एरर मैसेज आ रहा है. वहीं, कुछ यूजर्स अपने अकाउंट में लॉगिन तक नहीं कर पा रहे हैं.

कंपनी की तरफ से अभी इंतजार

इस गड़बड़ी को लेकर क्लॉड एआई बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या सफाई नहीं आई है. सर्वर में यह दिक्कत क्यों आई और यह कब तक ठीक होगी, इसे लेकर कंपनी ने अभी कोई जानकारी साझा नहीं की है.

यूजर्स अब क्या करें?

अगर आपके फोन या लैपटॉप में भी क्लॉड काम नहीं कर रहा है, तो आप पेज को रीफ्रेश करके, ऐप को बंद करके दोबारा खोलकर या अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करके देख सकते हैं. हालांकि, अगर दिक्कत सीधे कंपनी के सर्वर से ही है, तो इसके पूरी तरह ठीक होने तक आपको थोड़ा इंतजार करना होगा.