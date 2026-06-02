Claude AI Down Today: अचानक ठप पड़ा Claude AI! दुनियाभर में हजारों यूजर्स हुए परेशान

Claude AI Down Today: थ्रोपिक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट क्लॉड आज, 2 जून मंगलवार को अचानक ठप पड़ गया. AI चैटबॉट क्लॉड आउटेज की समस्या का सामना कर रहा है. जिसके कारण क्लॉड का इस्तेमाल करने वाले कई यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वह अपना काम नहीं कर पा रहे हैं.

करोड़ों यूजर्स पर पड़ा असर

आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, आज दोपहर को करोड़ों यूजर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट क्लॉड में आ रही दिक्कतों को लेकर समस्या दर्ज कराई है. इतनी अधिक शिकायतों के बाद पता लगा कि कोई बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हुई है. जिसके कारण यूजर्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं.

वेबसाइट, ऐप और चैट पर पड़ा असर

जानकारी के मुताबिक, सबसे अधिक शिकायतें क्लॉड चैट सेवा को लेकर आ रही हैं. करीब 62 प्रतिशत यूजर्स ने चैट में इसे लेकर समस्या दर्ज कराई है. वहीं 17 प्रतिशत ऐप और 15 प्रतिशत ने वेबसाइट से जुड़ी दिक्कतों को लेकर जानकारी दी. इसके अलावा कई लोगों ने लॉगिन करने, API इस्तेमाल और जवाब मिलने में देरी की शिकायत की है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सेवाओं और चैट में आ रही समस्याओं को लेकर जानकारी दी.

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तकनीकी समस्या की पुष्टि

एंथ्रोपिक ने आधिकारिक पेज पर इस तकनीकी समस्या की पुष्टि की है. कंपनी के मुताबिक, AI मॉडल्स में एरर अधिक आने के कारण सेवाएं प्रभावित हुई हैं. बाद में कंपनी ने जानकारी दी कि समस्या का पता लगा लिया गया है और उसे ठीक करने का काम जारी है. फिलहाल तकनीकी दिक्कतें क्लॉड AI, क्लॉड कंसोल, क्लॉड API और क्लॉड कोड पर देखने को मिल रही हैं.

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