Home > टेक - ऑटो > Claude AI Down Today: अचानक ठप पड़ा Claude AI! दुनियाभर में हजारों यूजर्स हुए परेशान

Claude AI Down Today: अचानक ठप पड़ा Claude AI! दुनियाभर में हजारों यूजर्स हुए परेशान

Claude AI Down Today: Anthropic का AI चैटबॉट Claude 2 जून को अचानक डाउन हो गया. तकनीकी गड़बड़ी के कारण बड़ी संख्या में यूजर्स प्रभावित हुए और उन्हें सेवा इस्तेमाल करने में परेशानी का सामना करना पड़ा.

By: Preeti Rajput | Published: June 2, 2026 2:39:46 PM IST

अचानक ठप पड़ा Claude AI!
अचानक ठप पड़ा Claude AI!


Claude AI Down Today: थ्रोपिक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट क्लॉड आज, 2 जून मंगलवार को अचानक ठप पड़ गया. AI चैटबॉट क्लॉड आउटेज की समस्या का सामना कर रहा है. जिसके कारण क्लॉड का इस्तेमाल करने वाले कई यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वह अपना काम नहीं कर पा रहे हैं.

करोड़ों यूजर्स पर पड़ा असर 

आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, आज दोपहर को करोड़ों यूजर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट क्लॉड में आ रही दिक्कतों को लेकर समस्या दर्ज कराई है. इतनी अधिक शिकायतों के बाद पता लगा कि कोई बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हुई है. जिसके कारण यूजर्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं. 

You Might Be Interested In

वेबसाइट, ऐप और चैट पर पड़ा असर 

जानकारी के मुताबिक, सबसे अधिक शिकायतें क्लॉड चैट सेवा को लेकर आ रही हैं. करीब 62 प्रतिशत यूजर्स ने चैट में इसे लेकर समस्या दर्ज कराई है. वहीं 17 प्रतिशत ऐप और 15 प्रतिशत ने वेबसाइट से जुड़ी दिक्कतों को लेकर जानकारी दी. इसके अलावा कई लोगों ने लॉगिन करने, API इस्तेमाल और जवाब मिलने में देरी की शिकायत की है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सेवाओं और चैट में आ रही समस्याओं को लेकर जानकारी दी. 

27 खूबसूरत युवतियों के साथ क्या कर रहे थे 5 युवक?  स्पा सेंटर में घुसते ही सामने का नजारा देखकर पुलिस रह गई दंग

तकनीकी समस्या की पुष्टि

एंथ्रोपिक ने आधिकारिक पेज पर इस तकनीकी समस्या की पुष्टि की है. कंपनी के मुताबिक, AI मॉडल्स में एरर अधिक आने के कारण सेवाएं प्रभावित हुई हैं. बाद में कंपनी ने जानकारी दी कि समस्या का पता लगा लिया गया है और उसे ठीक करने का काम जारी है. फिलहाल तकनीकी दिक्कतें क्लॉड AI, क्लॉड कंसोल, क्लॉड API और क्लॉड कोड पर देखने को मिल रही हैं. 

Devar Bhabhi Love Story: ‘नेता जी’ की पीठ के पीछे 5 साल तक देवर-भाभी रोज रात को कमरा बंद करके बनाते थे संबंध, राज़ खुलता उससे पहले हो गया कांड!

Tags: Anthropic outageClaude AI downClaude AI outage today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पीले सूट में जलवा बिखेरती दिखी भोजपूरी एक्ट्रेस मोनालिसा

June 2, 2026

आर माधवन की 6 दमदार फिल्में

June 1, 2026

RCB की जीत के बाद विराट-अनुष्का के खूबसूरत पल

June 1, 2026

ज्यादा योग करने के नुकसान

June 1, 2026

नाखूनों की सुरक्षा है बहुत जरूरी, हो सकती हैं ये...

June 1, 2026

मानसून में ‘जन्नत’ लगती हैं India की ये लोकेशन!

June 1, 2026
Claude AI Down Today: अचानक ठप पड़ा Claude AI! दुनियाभर में हजारों यूजर्स हुए परेशान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Claude AI Down Today: अचानक ठप पड़ा Claude AI! दुनियाभर में हजारों यूजर्स हुए परेशान
Claude AI Down Today: अचानक ठप पड़ा Claude AI! दुनियाभर में हजारों यूजर्स हुए परेशान
Claude AI Down Today: अचानक ठप पड़ा Claude AI! दुनियाभर में हजारों यूजर्स हुए परेशान
Claude AI Down Today: अचानक ठप पड़ा Claude AI! दुनियाभर में हजारों यूजर्स हुए परेशान