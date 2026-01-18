Home > टेक - ऑटो > क्लासिक स्टाइल, मॉडर्न फीचर्स! बुलेट को टक्कर देने उतरी नई बाइक, जानिए क्या है खास

Suzuki Intruder FI vs Royal Enfield Classic 350: देश की जानी-मानी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड ने 350cc सेगमेंट में एक नई बाइक लॉन्च की है. यह बाइक कलर और लुक के मामले में कंपनी के क्लासिक और बुलेट 350 मॉडल से काफी अलग है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 18, 2026 4:55:34 PM IST

Suzuki Intruder FI vs Royal Enfield Classic 350: देश की जानी-मानी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड ने 350cc सेगमेंट में एक नई बाइक लॉन्च की है. यह बाइक कलर और लुक के मामले में कंपनी के क्लासिक और बुलेट 350 मॉडल से काफी अलग है. नई गोअन क्लासिक 350cc सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड की अपनी ही बाइक्स को टक्कर दे सकती है. कंपनी ने इसे एक अलग लुक देने और मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए इसके डिज़ाइन में कई बदलाव किया है. जिससे यह रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से अलग दिखती है.

खास कलर और डिज़ाइन

इस बाइक की सबसे खास बात यह है कि यह सिंगल-टोन और डुअल-टोन पेंट कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. कहा जा रहा है कि नई गोअन क्लासिक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 पर आधारित है, लेकिन इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं जो इसे ज़्यादा प्रीमियम और आकर्षक बनाते है. इसके निर्माण में क्लासिक 350 वाले ही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है. बाइक का टैंक, साइड बॉक्स, फेंडर और हेडलाइट क्लासिक 350 जैसे ही है. हालांकि इसका डुअल-टोन कलर, गोल टेललैंप, एप-हैंगर हैंडलबार और आगे की तरफ सेट फुटपेग इसे एक अलग लुक देते हैं.

कई नए फीचर्स जोड़े गए

इस बाइक में 19-इंच के फ्रंट और 16-इंच के रियर स्पोक व्हील है. इसके अलावा दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS है। गोअन क्लासिक में रेगुलर टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और रियर डुअल शॉक एब्जॉर्बर भी मिलते है. इसके फीचर्स में LED लाइटिंग, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एडजस्टेबल लीवर और रॉयल एनफील्ड का ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम शामिल है.

कीमत क्या है?

आजमगढ़ में इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹2,35,000 से शुरू होती है. गोअन क्लासिक 350 में रॉयल एनफील्ड का J-सीरीज़ इंजन लगा है, जो इस भारी बाइक को 20 bhp तक की पावर और 27 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में मदद करता है. यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. बाइक की सीट की ऊंचाई सिर्फ 750 mm है, जो छोटे कद के राइडर्स के लिए भी एकदम सही है.

डुअल और सिंगल कलर टोन में उपलब्ध

इस मोटरसाइकिल को खास बनाने के लिए कंपनी ने इसे कई अलग-अलग रंगों में पेश किया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार सिंगल और डुअल-टोन कलर ऑप्शन में से चुन सकते है. यह बाइक रेव रेड, ट्रिप टील, शेक ब्लैक और पर्पल हेज़ कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. इसका सिंगल-सीटर लुक और पेंट स्कीम इसे और भी खास बनाती है.

रॉयल एनफील्ड ने Goon Classic 350 को उन कस्टमर्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया है जो क्लासिक लुक पसंद करते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहते है. मार्केट में यह बाइक सीधे Jawa Perak से मुकाबला करेगी, जो इस सेगमेंट में अकेली बॉबर-स्टाइल मोटरसाइकिल है. इसके अलावा यह जावा और येज़्दी की दूसरी मोटरसाइकिलों, रॉयल एनफील्ड के दूसरे मॉडल्स और होंडा CB रेंज से भी मुकाबला कर सकती है.

