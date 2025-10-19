Choti Diwali 2025 पर ऐसे भेजें शुभकामनाएं, सिर्फ एक क्लिक में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्टिकर्स भेजें

Choti Diwali 2025 stickers: छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, मुख्य दिवाली पूजा से एक दिन पहले मनाई जाती है. इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, दीप जलाते हैं और शाम को पूजा की तैयारी करते हैं. दिवाली की तैयारियों से पहले लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं भेजना पसंद करते हैं. आज के समय में लोग व्हाट्सएप स्टिकर्स के जरिए शुभकामनाएं भेजना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इससे बिना ज्यादा लिखे आप सुंदर विजुअल मैसेज भेज सकते हैं. आप चाहे तो व्हाट्सएप के अंदर बने दिवाली स्टिकर पैक इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर थर्ड-पार्टी ऐप्स से नए स्टिकर पैक डाउनलोड कर सकते हैं.

व्हाट्सएप पर छोटी दिवाली स्टिकर्स कैसे डाउनलोड और भेजें

1. सबसे पहले WhatsApp खोलें और किसी भी चैट या ग्रुप में जाएं.

2. नीचे जहां आप मैसेज टाइप करते हैं, वहां emoji आइकॉन पर टैप करें.

3. अब Sticker टैब पर जाएं और ऊपर दिख रहे (+) आइकॉन पर टैप करें.

4. यहां आपको कई स्टिकर पैक दिखेंगे — Diwali या Choti Diwali सर्च करें.

5. जो पैक पसंद आए उसे Download कर लें.

6. अब वापस चैट में जाकर कोई भी स्टिकर टैप करके भेज दें.

अगर आपको व्हाट्सएप में छोटी दिवाली वाले स्टिकर पैक नहीं दिख रहे, तो आप Google Play Store या App Store खोलें और सर्च करें –

– “WASticker Diwali” या “Choti Diwali Stickers”

– कोई अच्छा ऐप डाउनलोड करें → ऐप खोलें → “Add to WhatsApp” पर टैप करें.

– अब ये स्टिकर्स आपके व्हाट्सएप के स्टिकर सेक्शन में दिखने लगेंगे.

अपना खुद का Choti Diwali Sticker कैसे बनाएं

1. अपने मोबाइल पर कोई भी “Sticker Maker App” इंस्टॉल करें.

2. नया स्टिकर पैक बनाएं और अपनी गैलरी से कोई इमेज चुनें — जैसे दीया, घर की सजावट, या देवी लक्ष्मी की तस्वीर.

3. इमेज को crop करें या बैकग्राउंड हटाएं.

4. अब उस पर टेक्स्ट जोड़ें जैसे —

“शुभ नरक चतुर्दशी” या “Happy Choti Diwali 2025”

5. पैक को Export करें और Add to WhatsApp पर टैप करें.

अब आपके बनाए हुए स्टिकर्स व्हाट्सएप के स्टिकर टैब में आ जाएंगे और आप इन्हें दोस्तों को भेज सकते हैं.

Instagram पर Choti Diwali Stickers कैसे लगाएं

1. Instagram खोलें और Story सेक्शन में जाएं.

2. कोई भी background या फोटो चुनें.

3. अब ऊपर Sticker आइकॉन पर टैप करें और सर्च बॉक्स में “Diwali” लिखें.

4. यहां से कोई भी Choti Diwali स्टिकर या GIF चुनें और अपनी स्टोरी में लगाएं.

5. चाहें तो टेक्स्ट भी जोड़ें — जैसे “Shubh Narak Chaturdashi”

6. अब अपनी Story पोस्ट करें और त्योहार की शुभकामनाएं शेयर करें.

Facebook पर Diwali Stickers कैसे इस्तेमाल करें

* Stories या Reels के लिए – पोस्ट बनाते समय स्टिकर आइकॉन पर टैप करें और “Diwali / Choti Diwali” सर्च करें.

* Comments में – किसी पोस्ट के नीचे रिप्लाई करते समय स्टिकर आइकॉन दबाएं और कोई भी फेस्टिव स्टिकर भेज दें.