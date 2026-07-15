Child Safety Rules: ड्राइविंग के दौरान बच्चे को गोद में बैठाना पड़ सकता है महंगा! कितना होगा जुर्माना और क्या कहते हैं नियम

Child Safety Rules: भारत में ज्यादातर परिवार जब छोटे बच्चों के साथ कार से सफर करते हैं, तो अक्सर उन्हें आगे की सीट पर या ड्राइवर की गोद में बैठा लिया जाता है. हालांकि, कुछ लोग ऐसा गाड़ी में जगह की कमी होने के चलते करते हैं तो वहीं कुछ लोग बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बच्चों को गोद में बैठाकर यात्रा करते हैं. लोग इसे सुरक्षित समझकर बच्चों को लेकर यात्रा करते तो हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा के लिहाज से ऐसा करना काफी जोखिमभरा माना जाता है. ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल आता है कि ड्राइविंग के दौरान बच्चे को गोद में बैठाकर ट्रैवल करना कई बार भारी पड़ सकता है.

ऐसे में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जुर्माना भी लगाया जा सकता है. सामान्य रफ्तार पर भी अगर कार अचानक ब्रेक लगाएं या किसी कार किसी अन्य वाहन से टकरा सकती है. ऐसे में कई बार एक्सीडेंट होने का भी जोखिम रहता है.

क्या बच्चे को गोद में बैठाकर कार चलाना नियमों के खिलाफ है?

देखा जाए तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बच्चे को गोद में बैठाकर कार चलाना नियमों के खिलाफ माना जाता है. ऐसा करना सुरक्षित नहीं होता है. दरअसल, बच्चे को गोद में बिठाकर यात्रा करने के दौरान अगर कार में अचानक तेज ब्रेक लगा दी जाए तो ऐसे में बच्चे को चोट लग सकती है. सड़क सुरक्षा नियमों के अनुसार हर यात्री के लिए अलग सीट और उचित सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है.

ऐसे यात्रा करने से कई बार टक्कर होने पर बच्चा ऊपर की ड्राइवर के ऊपर गिर सकता है और बच्चा रहने से कई बार ड्राइवर का ध्यान भी भटत सकता है. अगर ऐसे में एयरबैग्स खुलते हैं तो बच्चा कई बार गंभीर रूप से घायल भी हो सकता है.

क्या कहते हैं ट्रैफिक नियम?

ट्रैफिक नियम कहते हैं कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कार के आगे वाली यानि फ्रंट सीट पर बैठाकर यात्रा नहीं करनी चाहिए. बच्चों को हमेशा पीछे वाली पैसेंजर सीट पर बैठाकर ही यात्रा करनी चाहिए. अगर आप इस ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं तो ऐसे में आपपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. वहीं, कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने तक के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है. अलग-अलग राज्यों में इसे लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया अलग हो सकती है, वैसे इसका जुर्माना एक हजार रुपये के आसपास है.