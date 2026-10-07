Cheapest Recharge Plan: सबसे सस्ता रिचार्ज किसका है? Jio, Airtel, Vi और BSNL की पूरी जानकारी

Cheapest Recharge Plans 2026: मोबाइल रिचार्ज महंगा होने के बीच क्या आप भी सोचते हैं कि सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान किसका है? अगर आपका इस्तेमाल ज्यादा डेटा का नहीं है और प्राथमिकता कॉलिंग के साथ नंबर एक्टिव रखना है, तो Jio, Airtel, Vi और BSNL के प्लान की तुलना करना फायदेमंद हो सकता है. 7 अक्टूबर 2026 को उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इन कंपनियों के कम कीमत वाले विकल्पों में काफी अंतर है.

Jio का सबसे सस्ता रिचार्ज कौन सा है?

Jio का 189 रुपये वाला वैल्यू पैक 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें कुल 2GB डेटा मिलता है. यानी यह उन यूजर्स के लिए है जिन्हें सीमित डेटा के साथ बेसिक मोबाइल सर्विस चाहिए. Jio की आधिकारिक साइट पर अलग-अलग कैटेगरी के कई प्रीपेड प्लान उपलब्ध हैं.

Airtel का सबसे सस्ता अनलिमिटेड कॉलिंग प्लान

Airtel का 199 रुपये रिचार्ज 28 दिनों की वैलिडिटी देता है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और कुल 2GB डेटा मिलता है. Airtel की मौजूदा लिस्टिंग में 219 रुपये का 3GB वाला विकल्प भी मौजूद है.

Vi का सबसे सस्ता रिचार्ज

Vi की वेबसाइट के मुताबिक 155 रुपये का प्लान 20 दिनों की वैलिडिटी के साथ 1GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग देता है. वहीं 189 रुपये वाले प्लान में 26 दिनों की वैलिडिटी, 1GB डेटा और अनलिमिडेट कॉलिंग मिलता है.

BSNL में कितना है सबसे कम खर्च?

BSNL के प्लान सर्किल और ऑफर के हिसाब से अलग हो सकते हैं. उपलब्ध 2026 प्लान लिस्टिंग में 99 रुपये का विकल्प 14 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग देता है. वहीं 147 रुपये वाला प्लान 24 दिनों तक अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ उपलब्ध है.

किसे चुनें?

अगर आपको कम कीमत में अनलिमिटेड कॉलिंग चाहिए तो Vi और BSNL के कम कीमत वाले विकल्प ध्यान देने लायक हैं. वहीं Jio और Airtel में 189-199 रुपये के आसपास के प्लान बेसिक डेटा और कॉलिंग जरूरतों के लिए विकल्प देते हैं. रिचार्ज से पहले अपने सर्किल में उपलब्ध प्लान जरूर जांच लें, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां कीमत और बेनिफिट बदल सकती हैं.