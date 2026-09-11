Cheapest Hatchback Cars: टेक कंपनी ऐप्पल ने हाल ही में अपने नए मुड़ने वाले फोन को लॉन्च किया है. इस नए iPhone Duo को लेकर यूजर्स काफी खुश भी हैं, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि लोग इसे लेने से पहले 10 बार सोच-विचार कर रहे हैं. भारत में iPhone Duo की शुरुआती कीमत 2,99,900 रखी गई है. यानी अगर कोई ग्राहक इस फोन को खरीदने के बजाय थोड़ा बजट बढ़ाकर या अलग से कार लोन लेकर छोटी कार खरीदना चाहे, तो उसके पास कई ऑप्शन मौजूद रहेंगे.

खास बात यह है कि भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में आज भी ऐसी कई हैचबैक कारें मौजूद हैं, जिनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत iPhone Duo की कीमत के मुकाबले काफी कम है. चलिए जानते हैं ऐसी कुछ गाड़ियों के बारे में.

1. Maruti Suzuki S-Presso

अगर बात भारत में मिलने वाली सबसे कम कीमत वाली नई हैचबैक कारों में से एक की करें तो Maruti Suzuki S-Presso का नाम सबसे पहले आता है. यह एक हैचबैक कार है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹3.49 लाख है. हालांकि, यह कीमत iPhone Duo की 2.99 लाख शुरुआती कीमत से करीब 50 हजार ज्यादा है, लेकिन iPhone Duo के टॉप वैरिएंट की कीमत लगभग 4,50,000 रुपये है. S-Presso में आपको 998cc पेट्रोल इंजन मिलने के साथ ही साथ S-CNG का भी ऑप्शन मिल जाता है.

2. Maruti Suzuki Alto K10

कम बजट में नई कार खरीदने वालों के लिए Maruti Suzuki Alto K10 भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम प्राइस 3,69,900 रुपये के आस-पास है. Alto K10 में 998cc का पेट्रोल इंजन मिलता है और कंपनी पेट्रोल के साथ S-CNG का भी ऑप्शन देती है. इस कार में आपको 6 एयरबैग के साथ ही साथ ABS और EBD का भी फीचर मिल जाता है.

3. Renault Kwid