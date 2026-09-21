Cheap Foldable Smartphones: iPhone Duo के लिए 3 लाख क्यों करने खर्च? इन सस्ते फोल्डेबल फोन को देखिए, कीमत 40 हजार से भी कम

Cheap Foldable Smartphones: ऐप्पल ने इस बार अपना मड़ने वाला फोल्डेबल iphone duo लॉन्च कर दिया है. इस फोन को लेने के लिए यूजर्स में एक अच्छा-खासा क्रेज देखा जा रहा है. हालांकि, इस फोन की कीमत ऐप्पल के अबतक से सभी प्रीमियम आईफोन्स से ज्यादा है. जानकारी के मुताबिक इसकी कीमत 2.99 लाख रुपये से शुरु की गई है. ऐसे में अगर आपका मकसद सिर्फ फोल्ड होने वाला स्मार्टफोन खरीदना है और आप इसके लिए प्रीमियम कीमत नहीं चुकाना चाहते, तो बाजार में कुछ अन्य ऑप्शन भी मौजूद हैं.

iphone duo के लिए 3 लाख रुपये खर्च करने से पहले आपको एक बार विचार जरूर करना चाहिए. इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फोल्डेबल फोन के बारे में बताएंगे, जो मड़ने के साथ ही कई प्रीमियम फीचर्स भी देते हैं.

1. Motorola Razr 50

अगर आप कम बजट में ऐप्पल के मुड़ने वाले फोन का मजा लेना चाहते हैं तो ऐसे में Motorola Razr 50 को ले सकते हैं. इस फोन में 6.9 इंच की pOLED की स्क्रीन मिलने के साथ ही MediaTek Dimensity 7300X चिपसेट, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है. केवल यही नहीं बल्कि, 4,200mAh की बैटरी है, जो 30W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. बात करें अगर इसके 8GB+256GB मॉडल की तो यह आपको महज 44,999 रुपये की कीमत में देखने के लिए मिल जाएगा.

2. Samsung Galaxy Z Flip 5

मुड़ने वाले फोन के तौर पर आप Samsung Galaxy Z Flip5 को भी ले सकते हैं. इस फोन में 6.7 इंच का Dynamic AMOLED 2X का डिस्प्ले और 3.4 इंच का Super AMOLED कवर डिस्प्ले मिल जाता है. फोन में Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट, 8GB रैम और 256GB या 512GB स्टोरेज भी मिल जाता है. इसके अलावा इसमें आपको 3,700mAh की बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी.

3. Ai+ NovaFlip 5G