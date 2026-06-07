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ChatGPT Lockdown Mode: अब ChatGPT पर आ गया Lockdown Mode, जानें क्या है इसका काम और कैसे होगा एक्टिव?

ChatGPT Lockdown Mode: OpenAI का ChatGPT Lockdown Mode एक नया सिक्योरिटी फीचर है. ये प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जैसे खतरों को कम करता है और कई फीचर्स सीमित कर ज्यादा सेफटी देता है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 7, 2026 1:44:01 PM IST

ChatGPT Lockdown Mode: अब ChatGPT पर आ गया Lockdown Mode, जानें क्या है इसका काम और कैसे होगा एक्टिव?


ChatGPT Lockdown Mode: आज के समय में AI टूल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ डेटा सेफटी को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए OpenAI ने ChatGPT के लिए एक नया Lockdown Mode पेश किया है. ये फीचर खास तौर पर उन यूजर्स और संस्थानों के लिए डिजाइन किया गया है जो संवेदनशील जानकारी के साथ काम करते हैं और किसी भी तरह के डेटा लीक के जोखिम को कम करना चाहते हैं. कंपनी का कहना है कि ये मोड AI सिस्टम को होने वाले प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जैसे खतरों से बचाने में मदद करता है और बाहरी जोखिमों को काफी हद तक कंट्रोल करता है.

क्या है ChatGPT Lockdown Mode?

Lockdown Mode एक एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर है जिसे जरूरी डेटा की सेफटी को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है. आज के समय में प्रॉम्प्ट इंजेक्शन एक बड़ा साइबर खतरा बन चुका है, जिसमें हमलावर छिपे हुए निर्देशों के जरिए AI को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं. इससे कई बार यूजर की पर्सनल जानकारी लीक होने का खतरा रहता है. OpenAI का ये नया मोड इसी समस्या को कम करने के लिए तैयार किया गया है. हालांकि ये पूरी तरह हमलों को रोक नहीं सकता, लेकिन डेटा एक्सफिल्ट्रेशन के जोखिम को काफी कम कर देता है.

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Lockdown Mode ऑन करने पर क्या-क्या बदल जाएगा?

जब यूजर इस मोड को एक्टिव करता है, तो ChatGPT की कई सुविधाएं बंद हो जाती हैं. लाइव वेब ब्राउजिंग केवल पहले से सेव (cached) डेटा तक सीमित रह जाती है, जिससे रियल-टाइम अपडेट्स नहीं मिल पाते. इसके अलावा डीप रिसर्च और एजेंट मोड जैसी एडवांस सुविधाएं पूरी तरह बंद हो जाती हैं.

कैनवस में कोड इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाता और बाहरी फाइल डाउनलोड भी रोक दी जाती है. फाइनेंस और शॉपिंग जैसे इंटीग्रेटेड फीचर्स भी इस मोड में उपलब्ध नहीं रहते. साथ ही, इमेज दिखाने और जनरेट करने की सुविधा भी बंद हो जाती है. हालांकि, मेमोरी सेटिंग्स, फाइल अपलोड और चैट शेयरिंग जैसे बेसिक फीचर्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ता.

 ChatGPT Lockdown Mode कैसे एक्टिव करें?

OpenAI के अनुसार, ये फीचर धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है, जिसमें Free, Go, Plus, Pro और Self-Serve Business अकाउंट शामिल हैं. जैसे ही ये उपलब्ध होता है, यूजर इसे आसानी से एक्टिव कर सकते हैं.

इसके लिए ChatGPT ऐप या वेबसाइट खोलें, फिर Settings में जाएं और Security सेक्शन पर क्लिक करें. यहां Advanced Security ऑप्शन के अंदर आपको Lockdown Mode मिलेगा, जिसे आप एक क्लिक में ऑन कर सकते हैं. कंपनी का कहना है कि ये फीचर हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग संवेदनशील डेटा या प्रोफेशनल जानकारी के साथ काम करते हैं, उनके लिए ये एक मजबूत और ज्यादा सेफटी लेयर की तरह काम करता है.

 

Tags: ChatGPT Lockdown ModeChatGPT newsChatGPT update 2026
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