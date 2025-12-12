Home > टेक - ऑटो > ChatGPT 5.2 हुआ लॉन्च, चुटकियों में होंगे काम, जानें कौन लोग कर सकते हैं इसे यूज, क्या ये फ्री है?

ChatGPT 5.2 हुआ लॉन्च, चुटकियों में होंगे काम, जानें कौन लोग कर सकते हैं इसे यूज, क्या ये फ्री है?

ChatGPT 5.2 Launched : ChatGPT 5.2 लॉन्च हुआ है, जो तेज और समझदार मॉडल है. ये तीन वर्जन में उपलब्ध है. आइए जानते हैं कि कौन लोग इसका यूज कर पाएंगे.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 12, 2025 5:26:32 PM IST

gpt 5.2
gpt 5.2


ChatGPT 5.2 Launched : ओपनएआई ने अपना नया एआई मॉडल ChatGPT 5.2 जारी कर दिया है. कंपनी का कहना है कि ये मॉडल पहले के वर्जन की तुलना में ज्यादा तेज, समझदार और जटिल कामों को संभालने में सक्षम है. नीचे सरल भाषा में जानते हैं कि ये नया मॉडल क्या-क्या कर सकता है और किसे मिलेगा इसका एक्सेस.

 ChatGPT 5.2 क्या कर सकता है?

नए मॉडल का मेन मकसद यूजर्स को ज्यादा सुविधाएं देना है. इसके जरिए लोग कई तरह के काम आसानी से कर पाएंगे, जैसे-

 स्प्रेडशीट बनवाना
 कोडिंग से जुड़े सवालों के जवाब
 मुश्किल प्रोजेक्ट्स को समझना और पूरा कराना
 बड़े और जटिल सवालों का संगठित उत्तर पाना

मॉडल की समझ और गति दोनों में सुधार हुआ है, जिससे ये कम समय में बेहतर आउटपुट दे सकता है.

 ChatGPT 5.2 के तीन नए मॉडल

ओपनएआई ने ChatGPT 5.2 को तीन अलग-अलग रूपों में पेश किया है-

1. ChatGPT 5.2 Instant – तेज जवाबों के लिए
2. ChatGPT 5.2 Thinking – गहराई से सोचकर विस्तृत जवाब देने के लिए
3. ChatGPT 5.2 Pro – प्रोफेशनल और जटिल कामों के लिए

ये तीनों मॉडल 12 दिसंबर से उपलब्ध होने शुरू हो गए हैं.

 किसे मिलेगा ChatGPT 5.2 का एक्सेस?

शुरुआत में इस मॉडल का उपयोग सिर्फ पेड सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स कर सकेंगे. इनमें शामिल हैं-

 Plus
 Pro
 Business
 Enterprise
 ChatGPT Go (पेड संस्करण)

मुफ्त वाले Go प्लान या बिना किसी सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स को ChatGPT 5.2 का एक्सेस नहीं मिलेगा.

 क्या ChatGPT 5.2 के लिए कुछ डाउनलोड करना होगा?

बहुत सारे यूजर्स सोचते हैं कि नए मॉडल के लिए कोई ऐप या अपडेट डाउनलोड करना होगा. लेकिन ऐसा नहीं है. ChatGPT 5.2 ऑटोमैटिक रूप से आपके अकाउंट में दिखाई देगा. आपको कुछ भी इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा. जैसे ही ये मॉडल आपके अकाउंट में उपलब्ध होगा, आप इसे तुरंत इस्तेमाल कर सकेंगे.

ChatGPT 5.2 ज्यादा तेज, समझदार मॉडल के रूप में पेश किया गया है. हालांकि शुरुआत में इसका इस्तेमाल सिर्फ पेड यूजर्स ही कर सकेंगे. फ्री यूजर्स को अभी इंतजार करना पड़ सकता है. मॉडल का उपयोग करने के लिए किसी अतिरिक्त डाउनलोड की जरूरत नहीं है सब कुछ अपने आप अपडेट हो जाएगा.

Tags: chatgptchatgpt software updatetech newstech news in hindi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
ChatGPT 5.2 हुआ लॉन्च, चुटकियों में होंगे काम, जानें कौन लोग कर सकते हैं इसे यूज, क्या ये फ्री है?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ChatGPT 5.2 हुआ लॉन्च, चुटकियों में होंगे काम, जानें कौन लोग कर सकते हैं इसे यूज, क्या ये फ्री है?
ChatGPT 5.2 हुआ लॉन्च, चुटकियों में होंगे काम, जानें कौन लोग कर सकते हैं इसे यूज, क्या ये फ्री है?
ChatGPT 5.2 हुआ लॉन्च, चुटकियों में होंगे काम, जानें कौन लोग कर सकते हैं इसे यूज, क्या ये फ्री है?
ChatGPT 5.2 हुआ लॉन्च, चुटकियों में होंगे काम, जानें कौन लोग कर सकते हैं इसे यूज, क्या ये फ्री है?