ChatGPT 5.2 हुआ लॉन्च, चुटकियों में होंगे काम, जानें कौन लोग कर सकते हैं इसे यूज, क्या ये फ्री है?

ChatGPT 5.2 Launched : ओपनएआई ने अपना नया एआई मॉडल ChatGPT 5.2 जारी कर दिया है. कंपनी का कहना है कि ये मॉडल पहले के वर्जन की तुलना में ज्यादा तेज, समझदार और जटिल कामों को संभालने में सक्षम है. नीचे सरल भाषा में जानते हैं कि ये नया मॉडल क्या-क्या कर सकता है और किसे मिलेगा इसका एक्सेस.

ChatGPT 5.2 क्या कर सकता है?

नए मॉडल का मेन मकसद यूजर्स को ज्यादा सुविधाएं देना है. इसके जरिए लोग कई तरह के काम आसानी से कर पाएंगे, जैसे-

स्प्रेडशीट बनवाना

कोडिंग से जुड़े सवालों के जवाब

मुश्किल प्रोजेक्ट्स को समझना और पूरा कराना

बड़े और जटिल सवालों का संगठित उत्तर पाना

मॉडल की समझ और गति दोनों में सुधार हुआ है, जिससे ये कम समय में बेहतर आउटपुट दे सकता है.

ChatGPT 5.2 के तीन नए मॉडल

ओपनएआई ने ChatGPT 5.2 को तीन अलग-अलग रूपों में पेश किया है-

1. ChatGPT 5.2 Instant – तेज जवाबों के लिए

2. ChatGPT 5.2 Thinking – गहराई से सोचकर विस्तृत जवाब देने के लिए

3. ChatGPT 5.2 Pro – प्रोफेशनल और जटिल कामों के लिए

ये तीनों मॉडल 12 दिसंबर से उपलब्ध होने शुरू हो गए हैं.

किसे मिलेगा ChatGPT 5.2 का एक्सेस?

शुरुआत में इस मॉडल का उपयोग सिर्फ पेड सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स कर सकेंगे. इनमें शामिल हैं-

Plus

Pro

Business

Enterprise

ChatGPT Go (पेड संस्करण)

मुफ्त वाले Go प्लान या बिना किसी सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स को ChatGPT 5.2 का एक्सेस नहीं मिलेगा.

क्या ChatGPT 5.2 के लिए कुछ डाउनलोड करना होगा?

बहुत सारे यूजर्स सोचते हैं कि नए मॉडल के लिए कोई ऐप या अपडेट डाउनलोड करना होगा. लेकिन ऐसा नहीं है. ChatGPT 5.2 ऑटोमैटिक रूप से आपके अकाउंट में दिखाई देगा. आपको कुछ भी इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा. जैसे ही ये मॉडल आपके अकाउंट में उपलब्ध होगा, आप इसे तुरंत इस्तेमाल कर सकेंगे.

ChatGPT 5.2 ज्यादा तेज, समझदार मॉडल के रूप में पेश किया गया है. हालांकि शुरुआत में इसका इस्तेमाल सिर्फ पेड यूजर्स ही कर सकेंगे. फ्री यूजर्स को अभी इंतजार करना पड़ सकता है. मॉडल का उपयोग करने के लिए किसी अतिरिक्त डाउनलोड की जरूरत नहीं है सब कुछ अपने आप अपडेट हो जाएगा.