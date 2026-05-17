Chardham Yatra 2026: प्लान कर रहे हैं चारधाम यात्रा? ग्रीन कार्ड का होना बेहद जरूरी, जानें क्या हैं नए नियम और कैसे मिलेगी एंट्री

Chardham Yatra 2026: चारधाम यात्रा काफी पवित्र और बड़ी यात्रा मानी जाती है. भारत में इसका अच्छा-खासा महत्व है. अगर आप इस यात्रा को करने की योजना बनाने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको यात्रा के नियम और कानून के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है. चार धाम की यात्रा को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कई नियम रखे गए हैं. लेकिन, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए चार धाम यात्रा के लिए नए नियमों को लागू किया है. नियमों में स्वास्थ्य को लेकर काफी महत्व रखा गया है.

अब सरकार द्वारा चार धाम यात्रा में नए नियमों को लागू किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब चार धाम यात्रा करने वाले यात्रियों को ग्रीन कार्ड लेना अनिवार्य होगा. चलिए जानते हैं इस यात्रा की पूरी डिटेल के बारे में.

क्या है ग्रीन कार्ड और क्यों है जरूरी?

सरकार द्वारा अब ग्रीन को अनिवार्य कर दिया गया है. दरअसल, देखा जाए तो ग्रीन कार्ड एक प्रकार का प्रमाणित दस्तावेज है, जो यह बताता है कि यात्रा पर जाने वाले वाहन पूरी तरह से फिट हैं या नहीं. फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, टैक्स से लेकर इंश्योरेंस तक की पूरी डिटेल को शामिल किया जाता है. पुलिस द्वारा अब वाहनों को चेक किया जा रहा है. इसके साथ ही साथ अब यात्रियों को चार धाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य जांच कराना जरूरी है. इस यात्रा के लिए आपका फिटनेस सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है.

कैसे बनवाएं ग्रीन कार्ड?

चार धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनवाना काफी आसान है. इसके लिए आपको उत्तराखंड परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. इसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. यात्रा पंजीकरण और विस्तृत प्रक्रिया के लिए उत्तराखंड टूरिज्म की आधिकारिक वेबसाइट से जरिए भी आप बिना किसी परेशानी के ग्रीन कार्ड बना सकते हैं.