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Bike LED Light लगाने का शौक पड़ सकता है महंगा! कट सकता है बड़ा चालान, जानें क्या हैं ट्रैफिक नियम

खासकर ऐसी LED Light जो बहुत ज्यादा तेज रोशनी देती है या सामने से आने वाले वाहन चालक की आंखों पर सीधे पड़ती है, उसे लेकर ट्रैफिक नियमों में सावधानी बरतने की जरूरत है.

By: Kunal Mishra | Published: September 3, 2026 5:48:38 PM IST

Bike LED Light लगाने का शौक पड़ सकता है महंगा! कट सकता है बड़ा चालान, जानें क्या हैं ट्रैफिक नियम


Bike LED Light Challan: आजकल बाइक को अलग और आकर्षक लुक देने के लिए लोग कई तरह के मॉडिफिकेशन करवाते हैं. कोई बाइक में नए अलॉय व्हील लगवाता है, तो कोई एग्जॉस्ट बदलवाता है. वहीं, कई बार लोग अच्छी और तेज रोशनी के लिए बाइक में दी गई सामान्य हेडलाइट को हटाकर ज्यादा तेज चमक वाली LED Light लगवा लेते हैं. देखने में यह मॉडिफिकेशन भले ही अच्छा लगे, लेकिन सड़क पर ऐसी लाइट का इस्तेमाल दूसरे लोगों के लिए परेशानी और हादसे का कारण बन सकता है.
खासकर ऐसी LED Light जो बहुत ज्यादा तेज रोशनी देती है या सामने से आने वाले वाहन चालक की आंखों पर सीधे पड़ती है, उसे लेकर ट्रैफिक नियमों में सावधानी बरतने की जरूरत है. 

बाइक में LED Light लगाने पर ही चालान कटेगा?

बाइक में LED Light लगवाने पर चालान काटा जा सकता है. लेकिन, देखने वाली बात यह है कि बाइक में कौन सी एलईडी लाइट लगी है. देखा जाए तो सवाल यह है कि बाइक में किस तरह की लाइट लगाई गई है, वह अन्य लोगों की गाड़ियों के लिए कितना नुकसानदायक है. आफ्टरमार्केट तेज एलईडी लाइट्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्ती इसलिए बरती जा रही है क्योंकि, तेज रोशनी या ब्लिंकिंग वाली हेडलाइट लगाने से कई बार रास्ते से आ रहे अन्य लोगो को न केवल परेशानी होगी बल्कि, इससे कई बार एक्सीडेंट होने का भी जोखिम बढ़ जाता है. 

कितने रुपये का कट सकता है चालान?

बाइक में एलईडी लाइट लगवाना कई तरीकों से नुकसानदायक मानी जाती है. इसलिए इसे देखते हुए अगर ट्रैफिक पुलिस आपकी बाइक पकड़ती है तो उसपर चालान कर सकती है. मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के तहत आपकी बाइक को आफ्टरमार्केट एलईडी लाइट के साथ पकड़ती है तो ऐसे में धारा 190(2) के तहत पहली बार में 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का चालान काट सकती है. अगर आपके द्वारा बार-बार यही गलती की जाती है तो ऐसे में यह चालान या जुर्माना बढ़कर 5000 रुपये तक हो जाएगा. 

Tags: LED Light Challan
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