Home > टेक - ऑटो > फोटो फ्रेम जैसा लुक, 100 इंच की स्क्रीन; LG ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे पतला OLED TV

फोटो फ्रेम जैसा लुक, 100 इंच की स्क्रीन; LG ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे पतला OLED TV

CES 2026: CSE 2026 में LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी लेटेस्ट OLED TV लाइनअप पेश की. इस बार कंपनी ने आइकॉनिक डिजाइन में एक को वापस लाया है. LG OLED evo W6 को एक ट्रू वायरलेस वॉलपेपर टीवी के रूप में पेश किया गया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 5, 2026 4:40:43 PM IST

CES 2026
CES 2026


CES 2026: CSE 2026 में LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी लेटेस्ट OLED TV लाइनअप पेश की. इस बार कंपनी ने आइकॉनिक डिजाइन में एक को वापस लाया है. LG OLED evo W6 को एक ट्रू वायरलेस वॉलपेपर टीवी के रूप में पेश किया गया है. यह वही वॉलपेपर डिज़ाइन है जिसे LG ने पहली बार 2017 में दिखाया था. अब यह पूरी तरह से वायरलेस कनेक्टिविटी और LG की अब तक की सबसे एडवांस्ड पिक्चर टेक्नोलॉजी, हाइपर रेडिएंट कलर टेक्नोलॉजी के साथ आता है. LG लगातार 13 सालों से OLED TV सेगमेंट में लीडर रहा है, और 2026 OLED evo सीरीज के साथ कंपनी ने एक बार फिर नए स्टैंडर्ड सेट किए है.

You Might Be Interested In

सिर्फ़ अनुभव दिखाई देता है, टीवी नहीं

LG OLED evo W6 को कमरे में आसानी से घुलने-मिलने के लिए डिज़ाइन किया गया है. जिससे सिर्फ़ देखने का अनुभव ही उभर कर सामने आता है. इसके बॉडी डिज़ाइन में लगभग 9mm का अल्ट्रा-थिन प्रोफ़ाइल है. यह जरूरी कंपोनेंट्स को छोटा करके और अंदरूनी स्ट्रक्चर को रीडिज़ाइन करके संभव हुआ है. इसमें शामिल नया वॉल माउंट टीवी को दीवार से पूरी तरह से सटाकर रखने की सुविधा देता है. जिससे यह बिल्कुल वॉलपेपर जैसा दिखता है.

ट्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी की आज़ादी

LG की ट्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी इस टीवी को और भी खास बनाती है. टीवी के सभी इनपुट ज़ीरो कनेक्ट बॉक्स में होते हैं, जिसे 10 मीटर तक की दूरी पर रखा जा सकता है. इसका मतलब है कि टीवी स्क्रीन के पास कोई केबल दिखाई नहीं देता है. यूजर्स टीवी को कमरे में लगभग कहीं भी रख सकते हैं, और इसकी सुंदरता बनी रहती है.

You Might Be Interested In

जनवरी-मार्च 2026: छोटे बचत स्कीम्स के ब्याज दरें जस की तस, वित्त मंत्रालय का फैसला

सबसे पतला ट्रू वायरलेस OLED TV

एडवांस्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी और प्रीमियम डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन इस टीवी को दुनिया का सबसे पतला ट्रू वायरलेस OLED TV बनाता है. यह बिना किसी विज़ुअल लॉस के वायरलेस तरीके से 4K वीडियो और ऑडियो डिलीवर करता है. LG ने साबित कर दिया है कि अल्ट्रा-थिन डिज़ाइन के लिए पिक्चर क्वालिटी से कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है.

हाइपर रेडिएंट कलर टेक्नोलॉजी का जादू

LG की नई हाइपर रेडिएंट कलर टेक्नोलॉजी OLED डिस्प्ले को एक नए लेवल पर ले जाती है. यह टेक्नोलॉजी ब्लैक लेवल कलर और ब्राइटनेस को बेहतर बनाती है. साथ ही स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन को भी कम करती है. ब्राइटनेस बूस्टर अल्ट्रा की मदद से यह टीवी स्टैंडर्ड OLED TV की तुलना में लगभग 3.9 गुना ज़्यादा ब्राइट हो सकता है. सबसे जरूरी बात यह है कि इसकी स्क्रीन को रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे तेज रोशनी वाले कमरों में भी परफेक्ट ब्लैक और परफेक्ट कलर का अनुभव मिलता है.

नया अल्फा 11 AI प्रोसेसर Gen3

ये सभी विज़ुअल सुधार LG के नए अल्फा 11 AI प्रोसेसर Gen3 द्वारा कंट्रोल किए जाते है. इसका न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट अपने पिछले मॉडल से 5.6 गुना ज़्यादा पावरफुल है. इसमें एक डुअल AI इंजन है जो एक साथ नॉइज़ कम करता है और नेचुरल डिटेल्स को बनाए रखता है. इससे शार्प इमेज मिलती हैं जो फिर भी नेचुरल दिखती है.

Indore Water Crisis: इंदौर के बाद इन दो राज्यों में भी फैली महामारी! जिंदगी-मौत की जंग लड़ रहे लोग, पीने के पानी में कैसे घुल रहा जहर ?

LG Gallery+ कमरे के माहौल 

LG Gallery+ फीचर टीवी को सिर्फ़ एक स्क्रीन से बदलकर इंटीरियर डिज़ाइन का एक जरूरी हिस्सा बना देता है. इसमें 4,500 से ज़्यादा विज़ुअल्स मिलते हैं, जिनमें सिनेमैटिक सीन, गेम ग्राफ़िक्स, पर्सनल फ़ोटो और AI से बनी इमेज शामिल है. बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ यह फीचर कमरे के माहौल को पूरी तरह से बदल सकता है.

गेमिंग और AI अनुभव

यह LG टीवी गेमिंग के लिए भी पावरफुल है. इसमें 4K 165Hz रिफ्रेश रेट, NVIDIA G-SYNC और AMD FreeSync Premium सपोर्ट है. 0.1ms रिस्पॉन्स टाइम और ऑटो लो लेटेंसी मोड गेमर्स को स्मूथ अनुभव देते है. webOS-आधारित AI फीचर्स यूजर को पर्सनलाइज़्ड कंटेंट देते है, जबकि LG Shield डेटा सिक्योरिटी पक्का करता है.

LG का विजन

LG के अनुसार वॉलपेपर टीवी उनकी ट्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी डिज़ाइन इनोवेशन और OLED अनुभव का एकदम सही मेल है. कंपनी का कहना है कि वह OLED टीवी टेक्नोलॉजी की सीमाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाना जारी रखेगी.

समुद्र तट पर मिला 500 किलो का ‘रहस्यमयी’ टुकड़ा, आसमान से गिरने की आशंका; इलाके में मची दहशत

You Might Be Interested In
Tags: CES 2026CES 2026 LG TVLGLG Gallery TVLG OLED evo W6LG true wireless TVSamsung Frame TV
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘गांधी टॉक्स’ का टीज़र आउट, बिना बोले बहुत कुछ कह...

January 4, 2026

काले हीरे को आखिर क्यों माना जाता है अपशगुन? इन...

January 4, 2026

सुरक्षित लगाव के क्या है व्यवहारिक लक्षण

January 4, 2026

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026
फोटो फ्रेम जैसा लुक, 100 इंच की स्क्रीन; LG ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे पतला OLED TV

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फोटो फ्रेम जैसा लुक, 100 इंच की स्क्रीन; LG ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे पतला OLED TV
फोटो फ्रेम जैसा लुक, 100 इंच की स्क्रीन; LG ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे पतला OLED TV
फोटो फ्रेम जैसा लुक, 100 इंच की स्क्रीन; LG ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे पतला OLED TV
फोटो फ्रेम जैसा लुक, 100 इंच की स्क्रीन; LG ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे पतला OLED TV