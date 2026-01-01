Home > टेक - ऑटो > CES 2026: पहले से ज़्यादा स्मार्ट होंगी कारें! ड्राइविंग का बदल जाएगा पूरी तरह अनुभव; यहां जानें

CES 2026 Tech Show: CES 2026 का फोकस गैजेट्स से हटकर सॉफ्टवेयर-डिफाइंड गाड़ियों पर चला गया है, जिसमें AI, एजेंटिक असिस्टेंट और रियल-टाइम डेटा दिखाए जा रहे हैं जो कारों को इंटेलिजेंट, अडैप्टिव मशीनों में बदल देते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 1, 2026 8:12:51 PM IST

CES 2026 Las Vegas : CES 2026 (Consumer Electronics Show) में कुछ अलग लग रहा है. लास वेगास में दुनिया का सबसे बड़ा टेक शो अब सिर्फ़ शानदार गैजेट्स या स्पेसशिप जैसी दिखने वाली कॉन्सेप्ट कारों के बारे में नहीं है. नए साल में, फोकस कुछ ज़्यादा रोमांचक चीज़ पर है – कैसे कारें AI, सॉफ्टवेयर और रियल-टाइम डेटा से चलने वाली इंटेलिजेंट मशीन बन रही हैं.

यह ट्रेंड CES 2025 में शुरू हुआ था, लेकिन अब यह सेंटर स्टेज पर है. कार बनाने वाली कंपनियाँ और टेक दिग्गज इन-कार एक्सपीरियंस के बारे में सब कुछ फिर से सोच रहे हैं. कारों के सिर्फ़ हार्डवेयर होने और कुछ फैंसी स्क्रीन होने के पुराने आइडिया को भूल जाइए. भविष्य सॉफ्टवेयर-डिफाइंड व्हीकल्स (SDVs) का है – ऐसी कारें जो आपके स्मार्टफोन की तरह खुद को अपडेट कर सकती हैं. कल्पना कीजिए कि आप आज एक कार खरीदते हैं और अगले साल बिना शोरूम जाए नए फीचर्स पाते हैं. यही SDVs की ताकत है.

एजेंटिक AI: आपकी कार, आपका स्मार्ट असिस्टेंट

2025 के सबसे बड़े बज़वर्ड्स में से एक एजेंटिक AI था. सुनने में मुश्किल लग रहा है? यहाँ इसका आसान वर्जन है: आपके बजाय, आपकी कार आपके लिए सोचेगी. क्या आप अपनी मंज़िल के आधे रास्ते में कोई ऐसा कैफे ढूंढना चाहते हैं जहाँ आउटडोर बैठने की जगह हो और EV चार्जर हो? बस अपनी कार को आसान भाषा में बताएँ. यह रास्ता, स्टॉप और यहाँ तक कि सबसे अच्छी पार्किंग की जगह भी पता लगा लेगी. डिलीवरी ट्रकों के लिए, इसका मतलब है बिना किसी इंसान की मदद के कम ऊँचाई वाले पुलों से बचना या EV-फ्रेंडली स्टॉप ढूंढना. यह आपकी गाड़ी के अंदर एक प्रोएक्टिव असिस्टेंट होने जैसा है.

ऑटोपायलट पर नेविगेशन

एक और बड़ा ट्रेंड है ऑटोपायलट पर नेविगेशन (NOA). आज, आप मैप्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर खुद ड्राइव करते हैं. NOA के साथ, आपकी कार प्लान किए गए रास्ते को फॉलो करेगी और लेन बदलने, इंटरचेंज और स्पीड एडजस्टमेंट को ऑटोमैटिकली संभालेगी – जबकि आप अलर्ट रहेंगे और कंट्रोल में रहेंगे. यह पूरी तरह से सेल्फ-ड्राइविंग नहीं है, लेकिन यह ड्राइविंग को कम स्ट्रेसफुल और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

लोकेशन इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी?

इस सब जादू के पीछे लोकेशन इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ है. अब यह सिर्फ़ मैप्स के बारे में नहीं है. यह हर मूवमेंट को रियल-टाइम फैसलों में बदलने के बारे में है. लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए, इसका मतलब है पैकेज को सिर्फ़ सही पते पर नहीं, बल्कि सही लॉकर या दरवाज़े तक पहुँचाना. रोज़ाना ड्राइव करने वालों के लिए, इसका मतलब है स्मार्ट रास्ते, कम देरी और बेहतर प्लानिंग.

आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए?

क्योंकि यह वह भविष्य है जिसका आप अनुभव करेंगे और उम्मीद करेंगे कि दुनिया भर की कार बनाने वाली कंपनियाँ इसे अपनी आने वाली गाड़ियों में अपनाएँगी. कारें मशीनों के बजाय ज़्यादा अडैप्टिव कंप्यूटर जैसी लगेंगी. वे समय के साथ सीखेंगी, अपडेट होंगी और बेहतर होंगी. और जैसे-जैसे EV और कनेक्टेड गाड़ियां आम होंगी, ये टेक्नोलॉजी ड्राइविंग को ज़्यादा सुरक्षित, आसान और मज़ेदार बनाएंगी.

Tags: Auto TechCar With AICESCES 2026Las Vegas
