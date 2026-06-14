Home > टेक - ऑटो > Cell Broadcasting Service पर लगी रोक, अब नहीं आएगा इमरजेंसी अलर्ट मैसेज, जानें सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला

Cell Broadcasting Service पर लगी रोक, अब नहीं आएगा इमरजेंसी अलर्ट मैसेज, जानें सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला

अगर आपके स्मार्टफोन पर पिछले कुछ दिनों में तेज आवाज के साथ इमरजेंसी अलर्ट मैसेज आए हैं तो ऐसे में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है. शुक्रवार को आई इस एडवाइजरी के बाद शनिवार को अधिकारियों ने इस फैसले की पुष्टि की. गई है.

By: Kunal Mishra | Published: June 14, 2026 12:50:59 PM IST

Cell Broadcasting Service पर लगी रोक, अब नहीं आएगा इमरजेंसी अलर्ट मैसेज, जानें सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला


Cell Broadcasting Services: सरकार द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को बंद करना का फैसला लिया गया है. इस सर्विस को पिछले महीने ही शुरु की गई थी.  राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की ओर से जारी एडवाइजरी के बाद सेल ब्रॉडकास्ट (CB) सेवा पर रोक लगा दी गई है. माना जा रहा है कि यह सर्विस देश में फिलहाल अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दी गई है. इस सर्विस में लोगों को एक साथ मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट भेजे जाते थे. 12 जून को इस सर्विस पर सरकार द्वारा बिना किसी कारण बताए रोक लगा दी गई है.

अगर आपके स्मार्टफोन पर पिछले कुछ दिनों में तेज आवाज के साथ इमरजेंसी अलर्ट मैसेज आए हैं तो ऐसे में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है. शुक्रवार को आई इस एडवाइजरी के बाद शनिवार को अधिकारियों ने इस फैसले की पुष्टि की. गई है.  

You Might Be Interested In

क्यों लगाई गई Cell Broadcasting Service पर लगाई रोक? 

सरकार द्वारा Cell Broadcasting Service पर लगाई रोक को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. लेकिन, प्राधिकरण कते अधिकारियों की ओर सेकिछ संकेत मिले हैं कि संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर एक जरूरी तकनीक की समीक्षा हो सकती है. देखा जाए तो ब्रॉडकास्ट सेल सर्विस के तहत यूजर्स तक रियल टाइम अलर्ट भेजा जाता है. यह सामान्य सर्विस से काफी हद तक अलग होती है. इसके तहत नॉर्मल SMS की सर्विस काफी अलग होती है. 

भेजे जाते थे इमरजेंसी अलर्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सर्विस को मई 2026 में आधािकारिक रूप से शुरू किया गया था. इसके जरिए लोगों को मौसम से जुड़ी चेतावनियां जैसे प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातकालीन स्थितियों से जुड़े अलर्ट सीधे लोगों के मोबाइल तक पहुंचाए जाते थे. अलर्ट आने पर फोन की स्क्रीन पर एक खास मैसेज भी दिखाई देता था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस सेवा को दोबारा कब शुरू किया जाएगा.

Tags: Cell Broadcasting Service
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बिना बाल काटे खत्म करें दोमुंहे बाल! जानिए आसान घरेलू...

June 14, 2026

Netflix की इन थ्रिलर सीरीज और फिल्मों को देखकर हो...

June 13, 2026

glowing और healthy स्किन के लिए जरूरी हैं ये विटामिन्स

June 13, 2026

‘महाभारत’ के वो एक्टर्स, जा आज तक हैं कुंवारे

June 13, 2026

कंगना रनौत की 7 फ्लॉप फिल्में

June 13, 2026

Visa की टेंशन खत्म! इन खूबसूरत देशों में सीधे मिलेगी...

June 13, 2026
Cell Broadcasting Service पर लगी रोक, अब नहीं आएगा इमरजेंसी अलर्ट मैसेज, जानें सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Cell Broadcasting Service पर लगी रोक, अब नहीं आएगा इमरजेंसी अलर्ट मैसेज, जानें सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला
Cell Broadcasting Service पर लगी रोक, अब नहीं आएगा इमरजेंसी अलर्ट मैसेज, जानें सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला
Cell Broadcasting Service पर लगी रोक, अब नहीं आएगा इमरजेंसी अलर्ट मैसेज, जानें सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला
Cell Broadcasting Service पर लगी रोक, अब नहीं आएगा इमरजेंसी अलर्ट मैसेज, जानें सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला