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CE Mark Symbol Meaning: मोबाइल और चार्जर पर बने CE मार्क का क्या है राज? 90% लोग नहीं जानते इसका मतलब

CE Mark Symbol Meaning: CE मार्क इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर दिया जाने वाला सुरक्षा मानकों का संकेत है. ये बताता है कि सामान यूरोप के तय नियमों के अनुसार तैयार किया गया है, न कि वो यूरोप में बना है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 12, 2026 2:27:18 PM IST

CE Mark Symbol Meaning: मोबाइल और चार्जर पर बने CE मार्क का क्या है राज? 90% लोग नहीं जानते इसका मतलब


CE Mark Symbol Meaning: जब हम कोई नया स्मार्टफोन, लैपटॉप, चार्जर या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं, तो उसके बॉक्स या बॉडी पर कई तरह के चिन्ह और टेक्निकल जानकारी लिखी होती है. इन्हीं में से एक होता है CE मार्क, जो आजकल ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर देखने को मिलता है.

हालांकि, बहुत से लोग इस निशान को देखकर ये मान लेते हैं कि CE मार्क का मतलब है कि प्रोडक्ट यूरोप में बनाया गया है. लेकिन ये धारणा सही नहीं है. CE मार्क का संबंध किसी सामान की मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन से नहीं, बल्कि उसके सुरक्षा और तकनीकी मानकों से होता है.

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 CE मार्क का सही मतलब क्या है?

CE का फुल फॉर्म Conformité Européenne है. इसका मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन (EU) के तय किए गए नियमों और आवश्यक मानकों को पूरा करता है.

जब किसी प्रोडक्ट पर CE मार्क मौजूद होता है, तो निर्माता कंपनी ये घोषित करती है कि उसका सामान यूरोप में लागू सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े नियमों के अनुसार तैयार किया गया है. ये निशान कई तरह के प्रोडक्ट्स पर मिल सकता है, जैसे: मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चार्जर और अन्य एक्सेसरीज, खिलौने, मेडिकल उपकरण और औद्योगिक मशीनें.

 क्या CE मार्क प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी देता है?

CE मार्क को लेकर एक आम गलतफहमी ये है कि ये किसी प्रोडक्ट की बेहतर क्वालिटी या प्रीमियम होने का प्रमाण होता है. लेकिन ऐसा नहीं है. CE मार्क सिर्फ यह बताता है कि प्रोडक्ट जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन करता है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामान बाजार के दूसरे प्रोडक्ट्स से ज्यादा अच्छा, टिकाऊ या महंगा होगा.

 किसी प्रोडक्ट को CE मार्क कैसे मिलता है?

CE मार्क लगाने से पहले कंपनी को ये जांचना होता है कि उसका प्रोडक्ट किन यूरोपियन नियमों के अंतर्गत आता है. कम जोखिम वाले कई प्रोडक्ट्स के लिए निर्माता खुद जांच करके ये घोषणा कर सकता है कि उसका सामान तय मानकों के अनुरूप है. वहीं, कुछ ज्यादा संवेदनशील प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइस, बड़ी मशीनें या विशेष उपकरणों के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जांच करवाना जरूरी हो सकता है.

अगर किसी बाहरी संस्था द्वारा प्रोडक्ट की जांच की गई है, तो CE मार्क के साथ चार अंकों की एक पहचान संख्या भी दिखाई दे सकती है. ये संख्या उस जांच करने वाली संस्था को दर्शाती है.

Tags: CE Mark MeaningCE Mark Symbol Meaning
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