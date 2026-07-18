Messi-Ronaldo फैंस के लिए बड़ा तोहफा! 24K गोल्ड वाले प्रीमियम फोन ने मचाई हलचल, Caviar के नए एडिशन ने खींचा सबका ध्यान

Caviar Messi Ronaldo Phone: कीमती धातुओं से इलेक्ट्रॉनिक्स को कस्टमाइज करने के लिए मशहूर कंपनी ‘कैवियार’ ने अपने नए ‘लीजेंड्स कलेक्शन’ की घोषणा की है. 2026 FIFA वर्ल्ड कप के खत्म होने पर लॉन्च होने वाले इस कलेक्शन में आने वाले Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra और मौजूदा फ्लैगशिप Apple iPhone 17 Pro के कस्टमाइज़्ड वर्शन शामिल हैं.

डिजाइन की जानकारी

ये डिजाइन फ़ुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर आधारित हैं. इनमें आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले ग्लास और मेटल के हिस्सों की जगह इनेमल और सोने का इस्तेमाल किया गया है.

मेसी एडिशन में अभी तक रिलीज नहीं हुआ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra शामिल है. कैवियार ने इसके स्टैंडर्ड बैक पैनल को मेसी की तस्वीर, उनके जर्सी नंबर (10) और अर्जेंटीना के राष्ट्रीय प्रतीकों से बदल दिया है.

इसके डिजाइन में ‘क्लॉइसोने इनेमल’ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है यह मेटल पर काम करने का एक तरीका है जिसमें रंगीन कांच को तार की आउटलाइन के अंदर पकाया जाता है ताकि इसमें अर्जेंटीना की नेशनल टीम के सफेद और हल्के नीले रंगों को शामिल किया जा सके.

फोन के फ़्रेम और आर्टवर्क की आउटलाइन पर 24 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की गई है. इस मॉडल के 256GB वर्शन की शुरुआती कीमत $13,130 है जो भारतीय रुपयों में ₹12,70,000 है.

रोनाल्डो-थीम वाला वर्शन आने वाले iPhone 17 Pro और Pro Max पर आधारित है. इसमें भी ‘क्लॉइसोने इनेमल’ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें पुर्तगाल की नेशनल टीम के लाल और हरे रंगों को शामिल किया गया है.

इसके पिछले हिस्से पर रोनाल्डो की तस्वीर नंबर 7 और पुर्तगाल का राजकीय चिह्न (कोट ऑफ आर्म्स) बना है जो एक जियोमेट्रिक बैकग्राउंड पर है.

इसके फ्रेम और डिजाइन के हिस्सों पर 24-कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है. बेस 256GB iPhone 17 Pro मॉडल की शुरुआती कीमत $11,410 है जो भारतीय रुपयों में ₹11,05,000 है.

कैवियार हर डिजाइन के 19 यूनिट बना रहा है. ये फोन खास पैकेजिंग में आते हैं जिसमें सोने की परत वाली चाबी और एक ब्रांडेड सिक्का शामिल है.

कंपनी ने एक खास ‘अर्लिंग हालैंड-थीम वाले’ iPhone Ultra का भी जिक्र किया है जो सितंबर में Apple के संभावित हार्डवेयर इवेंट के बाद उपलब्ध होगा.

यह घोषणा 2026 वर्ल्ड कप के समापन के समय हो रही है उम्मीद है कि यह टूर्नामेंट मेसी और रोनाल्डो, दोनों के लिए आखिरी होगा.