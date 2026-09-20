Offroading Cars: ऑफरोडिंग के लिए लेना चाहते हैं कोई दमदार कार? इन 5 गाड़ियों में मिलेगा जबरदस्त वीजन, लिस्ट में Mahindra Thar भी शामिल

Cars for offroading: अगर आपको सामान्य शहर की सड़कों से अलग हटकर पहाड़ों, रेगिस्तान और कीचड़ वाले रास्तों पर गाड़ी चलाने का शौक है तो ऐसे में आपके लिए हैचबैक नहीं बल्कि, बड़ी और 4×4/4WD सिस्टम वाली कार की जरूरत पड़ेगी. यह कारें आसानी से कठिन रास्तों को भी पार कर जाती हैं. भारत में अब ऐसे ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है, जो सिर्फ शहर में चलाने के लिए SUV नहीं लेना चाहते, बल्कि वीकेंड पर एडवेंचर ट्रिप, पहाड़ी रास्तों और मुश्किल ट्रेल्स पर भी अपनी गाड़ी ले जाना चाहते हैं.

अगर आप भी ऐसी कोई गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए इस लेख को जरूर पढ़ें. ऑफरोडिंग SUV चुनते समय सिर्फ इंजन की पावर देखना सही तरीका नहीं है. बल्कि, अन्य भी कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए. चलिए जानते हैं कौन सी गाड़ियां ऑफरोडिंग के लिए बेहतर साबित होती हैं.

1. Maruti Suzuki Breeza

अगर आप एक बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कार को लेना चाहते हैं तो ऐसे में Maruti Suzuki Breeza आपके लिए परफेक्ट हो सकती है. इस कार में आपको 200mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है, जिसकी कीमत 8.25 लाख रुपये से शुरु होकर 13.01 लाख रुपये तक जाती है.

2. Mahindra Thar

अगर आप खराब रास्तों से होकर गुजरते हैं तो ऐसे में Mahindra Thar आपके लिए कमाल की कार साबित हो सकती है. इसमें आपको 226 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है, जो गढ्ढों और जलभराव को बिना किसी समस्या के पार कर जाती है. ऑफरोडिंग के लिए यह गाड़ी बेस्ट साबित हो सकती है.

3. Mahindra XUV700

ऑफरोडिंग या रफ एंड टफ कार लेना चाहते हैं, जो जलभराव को आसानी से पार कर जाए तो ऐसे में आप Mahindra XUV700 ले सकते हैं. इस कार में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जो पानी वाले रास्तों को भी पार कर जाती है.

4. Maruti Grand Vitara

अगर आप पहाड़ी रास्तों से आते-जाते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं, जहां अक्सर पानी की समस्या रहती है तो ऐसे में Maruti Grand Vitara कार लेना आपके लिए बेहतर रहेगी. इस कार में आपको 210 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जोकि ऑफरोडिंग करने में भी सक्षम माना जाता है. यह कार 10.77 लाख रुपये की कीमत से शुरू होती है. इस कार को आप ऑफरोडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, थोड़े जलभराव वाली सड़कों को तो यह आसानी से पार कर जाती है.

5. Tata Nexon