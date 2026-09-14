Home > टेक - ऑटो > Car Tyre Pressure: टायर में हवा भरवाते समय सावधान! छोटी सी गलती से घट सकता है कार का माइलेज, जानें कितना होना चाहिए सही प्रेशर

Car Tyre Pressure: टायर में हवा भरवाते समय सावधान! छोटी सी गलती से घट सकता है कार का माइलेज, जानें कितना होना चाहिए सही प्रेशर

अगर टायर में हवा कम है तो सड़क के साथ टायर का संपर्क बढ़ जाता है और इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कई बार फ्यूल की खपत भी ज्यादा होती है और माइलेज कम निकलकर आता है.

By: Kunal Mishra | Published: September 14, 2026 11:03:16 PM IST

Car Tyre Pressure: टायर में हवा भरवाते समय सावधान! छोटी सी गलती से घट सकता है कार का माइलेज, जानें कितना होना चाहिए सही प्रेशर


Car Tyre Pressure: अगर आप कार चलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ-कुछ समय के अंतराल में टायरों में हवा भरवानी होती है. लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि टायर में कितनी हवा होनी चाहिए और हवा कब चेक करनी चाहिए. कई बार पेट्रोल पंप या पंचर की दुकान पर जल्दबाजी में टायर में जरूरत से ज्यादा या कम हवा भर दी जाती है. शुरुआत में इसका कोई बड़ा असर नजर नहीं आता, लेकिन गलत टायर प्रेशर लंबे समय में कार के टायर और ब्रेकिंग आदि के साथ-साथ माइलेज पर भी असर डालती है.
अगर टायर में हवा कम है तो सड़क के साथ टायर का संपर्क बढ़ जाता है और इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कई बार फ्यूल की खपत भी ज्यादा होती है और माइलेज कम निकलकर आता है. 

हवा भरवाते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? 

अगर आप कार के टायर में हवा भरवा रहे हैं तो ऐसे में कुछ गलतियां करने से बचें. ऐसे में आपको लंबे समय तक टायर प्रेशर की जांच नहीं करानी चाहिए बल्कि, कुछ-कुछ दिनों के गैप में ही प्रेशर चेक करा लें. कई बार लोग हर टायर में एक जैसा ही प्रेशर भरवा लेते हैं, जबकि हर टायर में एक ही तरह का एयर प्रेशर काम नहीं करता है. ज्यादा हवा भरवाकर माइलेज बढ़ाने की कोशिश न करें. अगर कार के टायर में बार-बार हवा कम हो रही है तो जांच करवाएं. अगर आप इन गलतियों को करने से बचते हैं तो माइलेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा. 

क्या हवा कम होने पर घटती है कार की माइलेज? 

देखा जाए तो न कार में ज्यादा हवा सही होती है और न ही कम हवा. अगर टायर में जरूरत से कम हवा है तो इससे कार को चलने में इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे फ्यूल पर सीधा असर पड़ता है. हवा कम हो तो टायर ज्यादा गर्म हो जाते हैं और कुछ मामलों में उनमें घिसावट भी आ जाती है. वहीं, ऐसा भी नहीं होता है कि टायर में जरूरत से ज्यादा हवा भरवा लेने से माइलेज बढ़ जाती है. 

Tags: Car Tyre Pressure
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?

September 14, 2026

देश के 8 सबसे चमत्कारी गणेश मंदिर, जहां पूरी होती...

September 14, 2026

क्या सलमान खान के बॉडीगार्ड के बेटे करने वाले हैं...

September 14, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे ज्यादा फेंकने वाले कंटेस्टेंट्स

September 13, 2026

अब कहां हैं ‘कसौटी जिंदगी की’ फेम सीजेन खान?

September 13, 2026

पुराने PF के पैसे को नए खाते में करना है...

September 13, 2026
Car Tyre Pressure: टायर में हवा भरवाते समय सावधान! छोटी सी गलती से घट सकता है कार का माइलेज, जानें कितना होना चाहिए सही प्रेशर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Car Tyre Pressure: टायर में हवा भरवाते समय सावधान! छोटी सी गलती से घट सकता है कार का माइलेज, जानें कितना होना चाहिए सही प्रेशर
Car Tyre Pressure: टायर में हवा भरवाते समय सावधान! छोटी सी गलती से घट सकता है कार का माइलेज, जानें कितना होना चाहिए सही प्रेशर
Car Tyre Pressure: टायर में हवा भरवाते समय सावधान! छोटी सी गलती से घट सकता है कार का माइलेज, जानें कितना होना चाहिए सही प्रेशर
Car Tyre Pressure: टायर में हवा भरवाते समय सावधान! छोटी सी गलती से घट सकता है कार का माइलेज, जानें कितना होना चाहिए सही प्रेशर
Car Tyre Pressure: टायर में हवा भरवाते समय सावधान! छोटी सी गलती से घट सकता है कार का माइलेज, जानें कितना होना चाहिए सही प्रेशर