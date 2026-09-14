Car Tyre Pressure: टायर में हवा भरवाते समय सावधान! छोटी सी गलती से घट सकता है कार का माइलेज, जानें कितना होना चाहिए सही प्रेशर

Car Tyre Pressure: अगर आप कार चलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ-कुछ समय के अंतराल में टायरों में हवा भरवानी होती है. लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि टायर में कितनी हवा होनी चाहिए और हवा कब चेक करनी चाहिए. कई बार पेट्रोल पंप या पंचर की दुकान पर जल्दबाजी में टायर में जरूरत से ज्यादा या कम हवा भर दी जाती है. शुरुआत में इसका कोई बड़ा असर नजर नहीं आता, लेकिन गलत टायर प्रेशर लंबे समय में कार के टायर और ब्रेकिंग आदि के साथ-साथ माइलेज पर भी असर डालती है.

अगर टायर में हवा कम है तो सड़क के साथ टायर का संपर्क बढ़ जाता है और इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कई बार फ्यूल की खपत भी ज्यादा होती है और माइलेज कम निकलकर आता है.

हवा भरवाते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए?

अगर आप कार के टायर में हवा भरवा रहे हैं तो ऐसे में कुछ गलतियां करने से बचें. ऐसे में आपको लंबे समय तक टायर प्रेशर की जांच नहीं करानी चाहिए बल्कि, कुछ-कुछ दिनों के गैप में ही प्रेशर चेक करा लें. कई बार लोग हर टायर में एक जैसा ही प्रेशर भरवा लेते हैं, जबकि हर टायर में एक ही तरह का एयर प्रेशर काम नहीं करता है. ज्यादा हवा भरवाकर माइलेज बढ़ाने की कोशिश न करें. अगर कार के टायर में बार-बार हवा कम हो रही है तो जांच करवाएं. अगर आप इन गलतियों को करने से बचते हैं तो माइलेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

क्या हवा कम होने पर घटती है कार की माइलेज?