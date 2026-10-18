Car Tyre Pressure Tips: सर्दियों में कार के टायर में कितनी होनी चाहिए हवा? कम या ज्यादा प्रेशर से हो सकता है बड़ा नुकसान, जानें सही तरीका

Car Tyre Pressure Tips: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही कार चलाने वालों को अपनी गाड़ी की देखभाल पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है. ठंड के कारण जहां कार की बैटरी, इंजन ऑयल और दूसरी चीजों के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है, वहीं टायर के एयर प्रेशर में भी बदलाव देखने को मिलता है. अक्सर लोग सुबह कार लेकर निकलते समय टायरों को देखते तो हैं, लेकिन उनमें हवा का सही प्रेशर चेक करना जरूरी नहीं समझते. कई बार टायर देखने में बिल्कुल सामान्य लगते हैं, फिर भी उनमें हवा निर्धारित स्तर से कम हो सकती है.

ऐसी स्थिति में लंबे सफर पर निकलना या तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना परेशानी का कारण बन सकता है. चलिए जानते हैं सर्दियों में कार के टायर का एयर प्रेशर कितना होना चाहिए.

कितना होना चाहिए एयर प्रेशर?

आमतौर पर अगर आपकी कार के टायर का recommended cold pressure 32 PSI हो तो ऐसे में ठंड के मौसम में भी लक्ष्य 32 PSI का प्रेशर सही माना जाता है. कार के टायर में हवा का सही प्रेशर उसकी कंपनी, मॉडल, टायर के आकार, गाड़ी पर पड़ने वाले भार और निर्माता की सिफारिश पर निर्भर करता है. इसलिए सभी कारों के लिए 30, 32 या 35 PSI का एक ही नियम लागू नहीं होता. कुछ कारों में आगे और पीछे के टायरों के लिए अलग-अलग प्रेशर निर्धारित हो सकता है. इसी तरह यात्रियों और सामान का भार ज्यादा होने पर भी निर्माता की ओर से अलग निर्देश दिए जा सकते हैं.

कार के चारों टायरों का प्रेशर अलग-अलग चेक करें