Car Scrapping: पुरानी कार का कबाड़ में जाने के बाद आखिर क्या होता है? कैसे अलग-अलग किए जाते हैं पार्ट्स, जानें पूरी डिटेल

Car scrapping process: जब कोई कार बहुत पुरानी हो जाती है तो ऐसे में उसकी मरम्मत का खर्च लगातार बढ़ने लगता है या वह सड़क पर चलने लायक नहीं रह जाती है. इस स्थिति में कार को घर पर रखने के बजाय उसे स्क्रैप करना सही माना जाता है. आमतौर पर लोगों को लगता है कि स्क्रैप सेंटर पर पहुंचने के बाद कार को सीधे मशीन में डालकर तोड़ दिया जाता है. हालांकि, हकीकत में बिलकुल ऐसा नहीं होता है.

यह प्रक्रिया आमतौर पर इससे थोड़ी अलग होती है. एक कार पुरानी हो जाने के बाद केवल बेकार हो जाती है यह जरूरी नहीं है. बल्कि, उसमें कई काम की चीजें भी होती हैं, जिनका इस्तेमाल बाद में भी किया जा सकता है.

1. जरूरी पार्टस को अलग करना

कार स्क्रैप सेंटर में जाती है, जिसके बाद आमतौर पर कुछ जरूरी पार्ट्स को निकाला जाता है. इन पार्ट्स को अलग-अलग किया जाता है ताकि उन्हें किसी और कार में भी फिट किया जा सके. मैकेनिक कार की बैटरी, सीएनजी सिलेंडर और सभी टायर बाहर निकाल लेते हैं. इसके बाद स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम, कीमती मेटल के साथ ही साथ इंजन आदि को कार से अलग कर दिया जाता है.

2. कार से लिक्विड निकाले जाते हैं

कार को नष्ट या स्क्रैप करने से पहले उसमें मौजूद फ्यूल और अन्य तरल पदार्थों को कार से निकाल लिया जाता है. इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड और अन्य ऑटोमोटिव फ्लूइड्स को ऐसे ही जमीन पर नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि इससे मिट्टी और पानी को नुकसान पहुंच सकता है.

3. इंजन और गियरबॉक्स को अलग किया जाता है