2025 ईयर एंडर: इन कार लॉन्च ने ऑटोमोबाइल दुनिया में मचा दिया तहलका

2025 में भारतीय ऑटो सेक्टर ने मैच्योरिटी दिखाई महंगाई के बावजूद पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री मज़बूत रही, जिसका मुख्य कारण SUVs और EVs थे. ऑटोमोबाइल कंपनियों ने टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और इलेक्ट्रिफिकेशन पर ध्यान दिया साथ ही मौजूदा मॉडलों को भी अपडेट किया.

By: Anshika thakur | Published: December 30, 2025 1:01:14 PM IST

Car Launches 2025: कई लॉन्च न सिर्फ़ अपने बैज के लिए, बल्कि इस बात के लिए भी खास रहे कि उन्होंने इंडियन कार मार्केट के भविष्य के बारे में क्या संकेत दिया. यहाँ 2025 के नौ कार लॉन्च हैं जिन्होंने बातचीत, उम्मीदों को आकार दिया और सेगमेंट को फिर से परिभाषित किया.

Tata Sierra 2025

इस साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली कार लॉन्च में से एक टाटा सिएरा थी. जिसे घरेलू ऑटोमेकर ने पिछले महीने अपनी सबसे आइकॉनिक नेमप्लेट के मॉडर्न रिवाइवल के तौर पर पेश किया था। ₹11.49 लाख की शुरुआती कीमत वाली 2025 सिएरा, टाटा मोटर्स की भारत के भीड़भाड़ वाले मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में एक मज़बूत एंट्री है, जहाँ यह हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति सुजुकी ब्रेज़ा जैसे स्थापित प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करेगी.

सिएरा के लिए बुकिंग 16 दिसंबर, 2025 को शुरू हुई और डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली है. यह SUV नॉस्टैल्जिया को मॉडर्न डिज़ाइन के साथ मिलाती है जिसमें सिग्नेचर अल्पाइन विंडो से प्रेरित प्रोफ़ाइल को बरकरार रखा गया है साथ ही फुल-विड्थ LED लाइट बार और फ्लश डोर हैंडल जैसे समकालीन टच भी शामिल किए गए हैं.

Mahindra Thar Facelift

महिंद्रा ने 2025 थार फेसलिफ्ट में पूरी तरह से नया बनाने के बजाय बदलाव का रास्ता चुना है. ब्रांड ने यह पक्का किया है कि जो चीज़ें थार को पॉपुलर बनाती हैं वे वैसी ही रहें जिससे इसका खास लुक और मज़बूत 4×4 क्षमताएं बनी रहें.

हल्के-फुल्के डिज़ाइन अपडेट, नए अलॉय व्हील्स और रियर कैमरा जुड़ने से यह SUV ज़्यादा मॉडर्न हो गई है. जबकि पावर विंडो और आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स इसे रोज़ाना इस्तेमाल के लिए ज़्यादा सुविधाजनक बनाते हैं. थार का यह अपडेट दिखाता है कि लाइफस्टाइल ऑफ-रोडर अपनी मज़बूती से समझौता किए बिना कैसे ज़्यादा मेनस्ट्रीम बन रहे हैं. 

Mahindra Bolero Neo Facelift

बोलेरो नियो का 2025 अपडेट महिंद्रा की सबसे प्रैक्टिकल गाड़ियों में से एक के लिए एक बड़ा कदम है. सबसे बड़ा अपग्रेड अंदर की तरफ है, जहाँ वायरलेस कनेक्टिविटी वाली एक बड़ी 10.25-इंच की टचस्क्रीन SUV को पूरी तरह से मॉडर्न ज़माने में ले आती है.

जबकि भरोसेमंद 1.5-लीटर टर्बो-डीज़ल इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है नई फ्रंट ग्रिल और ज़्यादा शार्प स्टाइलिंग इसे ज़्यादा मज़बूत लुक देती है. सेमी-अर्बन और ग्रामीण इलाकों के खरीदारों के लिए, बोलेरो नियो फेसलिफ्ट मज़बूती और मॉडर्न लुक के बीच अच्छा बैलेंस बनाती है.

Nissan new C-SUV

निसान की लंबे समय से इंतज़ार की जा रही मिड-साइज़ SUV, जिसे अक्टूबर में पेश किया गया था जापानी कार कंपनी की भारत में स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है. रेनॉल्ट डस्टर के साथ एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करने के बावजूद इसका डिज़ाइन अलग है और यह SUV भीड़ भरे सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बनाने का लक्ष्य रखती है. मैग्नाइट जिसे एक साल पहले निसान के सिग्नेचर स्टाइल में लॉन्च किया गया था अगले साल भारतीय सड़कों पर आने की उम्मीद है.

पेट्रोल और पेट्रोल-हाइब्रिड ऑप्शन और ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप वाले टेक-हैवी केबिन के साथ निसान साफ तौर पर ऐसे खरीदारों को टारगेट कर रही है जो फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं. इसके आने से क्रेटा और सेल्टोस जैसे सेगमेंट लीडर्स के साथ मुकाबला फिर से शुरू हो जाएगा.

Mini Countryman JCW 2025

दूसरी ओर, मिनी कंट्रीमैन JCW है, जो एक खास लेकिन महत्वपूर्ण लॉन्च है. भारत में उपलब्ध एकमात्र पेट्रोल-पावर्ड कंट्रीमैन वेरिएंट होने के नाते यह उन शौकीनों के लिए है जो अभी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारों पर स्विच करने के लिए तैयार नहीं हैं.

300hp 2.0-लीटर टर्बो इंजन, AWD, और सिर्फ़ 5.4 सेकंड में 0-100 kmph की स्पीड के साथ, JCW पूरी तरह से परफॉर्मेंस और एक्सक्लूसिविटी के बारे में है. लगभग ₹70 लाख की कीमत वाली यह कार इस बात की याद दिलाती है कि भारत के बढ़ते बाज़ार में परफॉर्मेंस कारों के लिए अभी भी दर्शक मौजूद हैं.

Maruti Suzuki Victoris

ग्रैंड विटारा के साथ, मारुति सुजुकी ने साफ तौर पर अपने पारंपरिक कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश की है. यह SUV जो एरिना आउटलेट्स के ज़रिए बेची जाती है ब्रांड की आम गाड़ियों से ज़्यादा प्रीमियम है और एक नए आर्किटेक्चर पर बनी है.

एक रिफाइंड इंटीरियर, CNG और प्लग-इन हाइब्रिड वेरिएंट सहित कई पावरट्रेन ऑप्शन, और ₹10.50 लाख की शुरुआती कीमत मारुति के इस इरादे को दिखाती है कि वह ऐसे खरीदारों को आकर्षित करना चाहती है जो ब्रांड बदले बिना अपनी गाड़ी को अपग्रेड करना चाहते हैं. ग्रैंड विटारा दिखाती है कि कैसे मार्केट लीडर भी प्रीमियम गाड़ियों के ट्रेंड को अपना रहे हैं.

MG Cyberster

MG मोटर इंडिया ने साइबरस्टर को पेश करके सबका ध्यान खींचा है. यह एक दो-दरवाजे वाली इलेक्ट्रिक रोडस्टर है जो भारतीय सड़कों पर किसी भी दूसरी कार से बिल्कुल अलग दिखती है. हालांकि इसकी बिक्री लिमिटेड होने की उम्मीद है लेकिन साइबरस्टर का रोल सिर्फ कमर्शियल से ज़्यादा सिंबॉलिक है.

₹74.99 लाख की कीमत वाली यह कार MG की डिज़ाइन लैंग्वेज और EV क्षमताओं को दिखाती है और यह साबित करती है कि कंपनी सिर्फ एक वैल्यू-ओरिएंटेड ब्रांड नहीं, बल्कि एक गंभीर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेयर के तौर पर पहचान बनाना चाहती है.

