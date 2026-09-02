Car Insurance Claim: पार्क की हुई गाड़ी पर बच्चे खरोच मार दें तो क्या मिलेगा क्लेम? क्या हैं इंश्योरेंस के नियम, कौन भरेगा नुकसान

Car Insurance Claim: चाहे कार का क्लेम हो या फिर हेल्थ का क्लेम ही क्यों न हो दोनों के लिए ही आपको क्लेम लेने की वजह बतानी होती है. लेकिन, कई बार आपने देखा होगा कि पार्किंग में खड़ी कार को बच्चे खरीच मार देते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कार मालिक इस नुकसान के लिए बीमा कंपनी से क्लेम ले सकता है. क्या कार इंश्योरेंस कंपनी इस तरह के नुकसान का क्लेम देगी या फिर कार मालिक को अपनी जेब से मरम्मत का खर्च उठाना पड़ेगा?

दरअसल, कार के साथ होने वाला हर नुकसान अपने आप इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आता है. ऐसा कई बार होता है कि बच्तचों द्वारा कार में खरोच मार दी जाती है, जिसका नुकसान बाद में गाड़ी मालिक को झेलना पड़ जाता है. चलिए जानते हैं इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम मिलता है या नहीं.

खरोच के लिए क्लेम मिलेगा या नहीं?

अगर आपकी कार के पास केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो ऐसे में गाड़ी पर लगी खरोच का नुकसान आपको खुद से झेलना होगा. इसके लिए बीमा कंपनी द्वारा क्लेम नहीं मिलेगा. आमतौर पर थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस किसी अन्य व्यक्ति या उसके वाहन को हुए नुकसान की जिम्मेदारी को कवर करता है. इसलिए आपको कार को ऐसी सुरक्षित पर पार्क करनी चाहिए, जिससे बच्चे उसपर खरोच न मार सकें. अगर नुकसान करने वाले बच्चे की पहचान हो जाती है, तो उसके अभिभावकों से नुकसान की भरपाई के लिए बात की जा सकती है.

कौन से इंश्योरेंस में मिलता है क्लेम?