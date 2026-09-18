Car Engine: गाड़ी स्टार्ट करते ही तुरंत चलना सही या इंजन को दें कुछ मिनट दें आराम? जानें क्या है गाड़ी चलाने का सही तरीका

Car Engine: सुबह कार लेकर घर से निकलते समय अक्सर एक सवाल मन में आता है कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद तुरंत चल पड़ना चाहिए या पहले कुछ मिनट तक इंजन को गर्म होने देना चाहिए. अक्सर कुछ लोग कार स्टार्ट करने के बाद ही कार को चलाने लगते हैं. हालांकि, माना जाता है कि इंजन अच्छी तरह से गर्म हो जाने दें, जिसके बाद कार को चलाना सही होता है. लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि कार के इंजन को स्टार्ट करने के बाद कुछ मिनट तक खड़ा रखना जरूरी है, ताकि इंजन अच्छी तरह गर्म हो जाए और उसके बाद ही गाड़ी सड़क पर उतारी जाए.

खासकर सर्दियों में बहुत से लोग अपनी कार को कई मिनट तक स्टार्ट करके खड़ा रखते हैं. चलिए जानते हैं गाड़ी स्टार्ट करने के तुरंत बाद चलना चाहिए या नहीं.

कार स्टार्ट करने के बाद क्या करना चाहिए?

कार स्टार्ट करने के बाद तुरंत एक्सीलेटर दबाकर तेज रफ्तार पकड़ने के बजाय कुछ सेकेंड तक सिस्टम को स्थिर होने देना बेहतर होता है. इसके बाद सीट बेल्ट लगाकर आपको कार का ऐसी और अन्य चीजों को तबतक सेट कर लेना चाहिए. कोशिश करें कि इंजन को बहुत ज्यादा RPM पर न ले जाएं. सामान्य और आरामदायक तरीके से ड्राइव करने से इंजन धीरे-धीरे अपने सामान्य ऑपरेटिंग तापमान तक पहुंच सकता है. अब आपको ड्राइविंग शुरु कर देनी चाहिए. हालांकि, लेटेस्ट कारों में आपको ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें आपको कार को ज्यादा देर तक स्टार्ट करके रखने की जरूरत नहीं है.

कार स्टार्ट करने का सही तरीका?