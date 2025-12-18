नए साल में कार खरीदारों की बल्ले-बल्ले! 2026 में आएंगी धांसू EV और नई ये 5 गाड़ियां होंगी लॉन्च

Upcoming Cars: अब बस थोड़ा इंतजार अगले कुछ हफ़्ते ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफी बिज़ी रहने वाले है. इलेक्ट्रिक और ICE (इंटरनल कम्बशन इंजन) दोनों सेगमेंट में कई नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है. अगले छह हफ़्तों में सात बड़े लॉन्च होने की उम्मीद है. आइए इन आने वाली कारों पर एक नजर डालते है.

टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल

टाटा मोटर्स आने वाले हफ्तों में हैरियर और सफारी के पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च करेगा. अब तक ये दोनों SUV सिर्फ़ 2.0-लीटर डीजल इंजन के साथ उपलब्ध होगी. लेकिन अब इनमें एक नया 1.5-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन (हाइपरियन) मिलेगा. जिसे हाल में ही नई सिएरा में पेश किया गया था. हैरियर और सफारी में यह इंजन 170hp की पावर और 280 Nm का टॉर्क देगा. इस नए पावरट्रेन के आने से कंपनी इन गाड़ियों की कीमतें ज़्यादा आकर्षक रख पाएगी.

मारुति सुज़ुकी eVitara

मारूति सुजुकी जनवरी 2026 की शुरूआत में भारत में eVitara लॉन्च करेगी. Heartect-e प्लेटफॉर्म पर बनी है. यह मारुति की पहली इलेक्ट्रिक SUV होगी, जो दो बैटरी पैक ऑप्शन 49kWh और 61.1kWh के साथ आएगी. बड़ी बैटरी के साथ यह सिंगल चार्ज पर 534 km की रेंज देगी. मारुति सुज़ुकी eVitara के लिए बैटरी एज ए सर्विस (BAAS) और सब्सक्रिप्शन मॉडल भी पेश करेगी.

महिंद्रा XUV 7XO

महिंद्रा XUV700 का लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा फेसलिफ्ट जनवरी 2026 में लॉन्च होगा। इसे XUV 7XO नाम दिया गया है। खासकर फ्रंट डिज़ाइन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें एक नई ग्रिल, रीडिज़ाइन किया गया लाइटिंग सिग्नेचर, नए अलॉय व्हील, रिफ्रेश बंपर और रिवाइज्ड LED टेललाइट्स होंगी। इंटीरियर की बात करें तो, 7XO में XEV 9e और 9S इलेक्ट्रिक SUV से कई फीचर्स लिए जाएंगे। नया मॉडल पुरानी XUV700 की तुलना में ज़्यादा प्रीमियम केबिन के साथ आएगा। इसमें तीन 12.3-इंच स्क्रीन का क्लस्टर और डॉल्बी एटमॉस के साथ एक प्रीमियम हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम होगा, जो पिछले सोनी सराउंड सिस्टम की जगह लेगा। कई नए फीचर्स भी जोड़े जाएंगे। इक्विपमेंट के मामले में, इसे XEV 9e और 9S के बराबर लाया जाएगा।

नई रेनॉल्ट डस्टर

आईकॉनिक डस्टर नाम वापसी कर रहा है. रेनॉल्ट 26 जनवरी को भारत में तीसरी पीढ़ी की डस्टर लॉन्च करेगी. इसमें पूरी तरह से नया डिजाइन और एक मजबूत SUV जैसा लुक होगा. डिज़ाइन हाइलाइट्स में Y-शेप DRLs वाली LED हेडलाइट्स, मजबूत बंपर, पॉलीगोनल व्हील आर्च, बोल्ड बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स, C-पिलर पर पिछले दरवाज़े के हैंडल, एक नॉच वाला रियर स्पॉइलर और एक शार्प झुकी हुई रियर विंडशील्ड शामिल है. केबिन आधुनिक, प्रैक्टिकल और फीचर्स से भरपूर होगा.

किआ सेल्टोस

किआ 2 जनवरी 2026 को दूसरी पीढ़ी की सेल्टोस लॉन्च करेगी. तीसरी पीढ़ी के K3 प्लेटफॉम पर बनी नई सेल्टोस अपने पिछले मॉडल से बड़ी होगी. इसमें एक नया डिजाइन और ज्यादा आरामदायक केबिन होगा. इंटीरियर डिजाइन लेआउट और रंगों को पूरी तरह से बदल दिया गया है. डुअल 10.25-इंच स्क्रीन को दो 12.3-इंच स्क्रीन और सेंटर में एक छोटे 5-इंच डिस्प्ले से बदल दिया गया है, जिससे एक बड़ा 30-इंच क्लस्टर बनता है. नई सेल्टोस में वही 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन मिलते रहेंगे. मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन उपलब्ध होंगे.