Car Brake Safety: चिलचिलाती गर्मी में कहीं फेल न हो जाएं कार ब्रेक, दुरुस्त रखने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके, नहीं आएगी कोई समस्या

Car Brake Safety: गर्मी का मौसम आते ही अक्सर लोगों के साथ गाड़ियों में भी कई समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं. आम दिनों के मुकाबले गर्मियों के दौरान कार और बाइक के साथ अन्य वाहनों में सुरक्षा से जुड़ी कई समस्याएं सामने आती हैं. अक्सर देखा जाता है कि बढ़ते तापमान में कई बार कार की ब्रेकिंग सिस्टम पर असर पड़ता है. दरअसल, अक्सर लोग इंजन, टायर और एसी की देखभाल तो कर लेते हैं, लेकिन ब्रेक सिस्टम को नजरअंदाज कर देते हैं. गर्मियों में लगातार ड्राइविंग और ट्रैफिक में बार-बार ब्रेक लगाने से ब्रेक सिस्टम पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है.

इससे कहीं न कहीं ब्रेक पर प्रभाव पड़ता है और कुछ मामलों में ब्रेक लगाने तक में दिक्कत होती है. अगर ब्रेक ठीक से काम न करें तो दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ सकता है. चलिए आपको ब्रेक दुरुस्त रखने के कुछ आसान तरीकों के बारे में बताते हैं.

1. लगातार न लगाएं ब्रेक

अगर आप चिलचिलाती गर्मी के मौसम में लगातार ब्रेक लगाते हैं या फिर बार-बार डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में ब्रेक पैड्स गर्म हो सकते हैं और कहींन कहीं ब्रेक की कार्यक्षमता भी कम हो जाती है. इससे ब्रेक फेडिंग की समस्या हो सकती है, इसलिए ब्रेक को दुरुस्त रखने के लिए आपको बार-बार ब्रेक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

2. ब्रेक की कराएं जांच

अगर आप गर्मियों के दौरान ब्रेक से जुड़ी किसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में बेहतर रहेगा कि ब्रेक की जांच समय-समय पर कराते रहें. इससे यह पता चलता रहेगा कि आपकी कार की ब्रेक की क्षमता कितनी है या उसमें ड्रम या डिस्क में कोई समस्या तो नहीं है. दरअसल, ज्यादा गर्मी होने के साथ ही इसका लगातार इस्तेमाल करने से ब्रेक डिस्क या ड्रम घिस सकते हैं. इसलिएनियमित सर्विस के दौरान इनकी जांच जरूर करवाएं.

3. ब्रेक फ्लूइड का रखें ध्यान

अगर आप चिलचिलाती धूप में ड्राइविंग कर रहे हैं तो ऐसे में ब्रेक फ्लूइड ब्रेक सिस्टम का ध्यान जरूर रखें. दरअसल, कई बार गर्मी के कारण फ्लूइड की क्वालिटी पर असर पड़ता है. इससे ब्रेक कम काम करते हैं. इसलिए यह जरूरी है कि आपको ब्रेक फ्लूइड का ध्यान रखना चाहिए ताकि ब्रेक को खराब होने से बचाया जा सके.