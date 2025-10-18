दीवाली पर ट्रेन टिकट नहीं मिल रही? ऐसे मिलेगा कन्फर्म टिकट सिर्फ एक फीचर से, जानिए क्या है IRCTC का ‘विकल्प’ ऑप्शन

दीवाली या छठ पूजा के समय ट्रेन टिकट बुक करना किसी चुनौती से कम नहीं होता. त्योहारों से हफ्तों पहले ही लगभग सभी ट्रेनें फुल हो जाती हैं, और Tatkal कोटा कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है. ऐसे में अगर आपकी टिकट RAC (Reservation Against Cancellation) या Waitlisted में रह जाती है, तो IRCTC का ‘Vikalp’ फीचर आपके काम आ सकता है. यह फीचर आपकी टिकट को उसी रूट पर चलने वाली किसी दूसरी ट्रेन में ऑटोमैटिकली शिफ्ट कर सकता है, अगर उस ट्रेन में सीट खाली मिल जाए — वो भी बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के!

क्या है IRCTC का Vikalp स्कीम?

Vikalp एक ऑप्शनल फीचर है जिसे आप टिकट बुक करते समय चुन सकते हैं. इसका मकसद यह है कि अगर आपकी टिकट वेटिंग या RAC में है, तो IRCTC सिस्टम अपने आप आपकी बुकिंग को दूसरी ट्रेन में शिफ्ट कर दे, जो उसी रूट या स्टेशन क्लस्टर से गुजरती हो. ध्यान रहे – यह फीचर कन्फर्मेशन की गारंटी नहीं देता, लेकिन आपके कन्फर्म टिकट पाने की संभावना काफी बढ़ा देता है. अगर आपकी बुकिंग किसी दूसरी ट्रेन में शिफ्ट हो जाती है, तो आपको एक नया PNR नंबर जारी किया जाता है. कभी-कभी आपका बोर्डिंग या डेस्टिनेशन स्टेशन थोड़ा अलग भी हो सकता है.

टिकट बुक करने से पहले क्या करें तैयारी

1. IRCTC में लॉगिन करें: वेबसाइट या ऐप खोलें और अपने अकाउंट से साइन इन करें.

2. जानकारी तैयार रखें: यात्री का नाम, उम्र, आईडी डिटेल, यात्रा तिथि और पेमेंट मोड (UPI/नेट बैंकिंग/कार्ड).

3. Tatkal टाइमिंग जानें:

• AC क्लास के लिए सुबह 10:00 बजे

• Non-AC (Sleeper/2S) के लिए सुबह 11:00 बजे

• इस साल दीवाली सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को है.

4. ट्रेन सर्च करें: From–To स्टेशन और सही तारीख डालें, ताकि उपलब्ध ट्रेनें दिखें.

कैसे करें Tatkal टिकट बुक और Vikalp ऑन

1. Class और Quota चुनें: Tatkal ऑप्शन सेलेक्ट करें और Available/RAC/WL दिखा रही ट्रेन पर क्लिक करें.

2. यात्री डिटेल भरें: नाम, उम्र, बर्थ प्रेफरेंस और इंश्योरेंस (अगर चाहें) डालें.

3. Vikalp फीचर ऑन करें:

• “Vikalp (Alternate Train Accommodation)” टॉगल को ऑन करें.

• उसी रूट की 7 तक वैकल्पिक ट्रेनें चुन सकते हैं (पहली ट्रेन आपकी प्राथमिकता होगी).

4. Fare और Boarding चेक करें: ध्यान रखें कि आपकी नई ट्रेन में बोर्डिंग स्टेशन थोड़ा बदल सकता है.

5. पेमेंट करें और कन्फर्म करें: जल्दी पेमेंट करें — UPI सबसे फास्ट है. बुकिंग के बाद आपको PNR और स्टेटस (CNF/RAC/WL) मिल जाएगा.

टिकट बुकिंग के बाद Vikalp कैसे काम करता है

• Auto Allocation: IRCTC आपकी वेटिंग टिकट को मूल ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट से 72 घंटे पहले तक किसी दूसरी ट्रेन में शिफ्ट कर सकता है.

• नया PNR मिलेगा: अगर शिफ्ट हो गया तो आपको SMS या ऐप नोटिफिकेशन के ज़रिए नया PNR, ट्रेन नंबर, कोच और सीट डिटेल मिल जाएगी.

• यात्रा करें: नई ट्रेन में दिए गए PNR के साथ यात्रा करें (ID साथ रखें).

• रद्द करने के नियम: अगर आप शिफ्ट होने के बाद टिकट कैंसिल करते हैं, तो नया कैंसिलेशन चार्ज लागू होगा.

• रिफंड नियम: अगर नई ट्रेन का किराया कम है तो ऑटो-रिफंड नहीं होगा. अगर आपने यात्रा नहीं की तो TDR फाइल करके रिफंड क्लेम किया जा सकता है.

Vikalp से कन्फर्म टिकट पाने के लिए एक्सपर्ट टिप्स

Nearby Stations से सर्च करें:

अपने सोर्स या डेस्टिनेशन के पास वाले स्टेशन डालकर ज्यादा विकल्प पाएं.

पेमेंट के समय ऐड-ऑन ऑप्शन छोड़ें:

इससे कुछ सेकंड बचेंगे और टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी.

ग्रुप ट्रैवल के लिए अलग-अलग टिकट बुक करें:

ताकि कम से कम एक कन्फर्म या RAC सीट मिल सके.

PNR चेक करते रहें:

बोर्डिंग से पहले तक IRCTC ऐप में टिकट स्टेटस अपडेट होता रहेगा.