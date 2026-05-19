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Indian Railway Rules: क्या ट्रेन में घी लेकर यात्रा कर सकते हैं? क्या हैं नियम और शर्तें, कितनी मात्रा में ले जाना रहेगा सही

कुछ लोग बिना जानकारी के बड़ी मात्रा में तेल या घी पैक कर लेते हैं और बाद में स्टेशन या यात्रा के दौरान उन्हें रोक यात्रा करने में परेशानी होती है. चलिए जानते हैं रेल में घी लेकर यात्रा करना सही है या नहीं.

By: Kunal Mishra | Published: May 19, 2026 6:30:45 PM IST

Indian Railway Rules: क्या ट्रेन में घी लेकर यात्रा कर सकते हैं? क्या हैं नियम और शर्तें, कितनी मात्रा में ले जाना रहेगा सही


Indian Railway Rules: भारत में ट्रेन एक ऐसा साधन है, जिसके जरिए रोजाना लाखों लोग यात्रा पूरी करते हैं. आमतौर पर ट्रेन को एक सुरक्षित और काफी सुविधाजनक साधान माना जाता है. भारतीय रेलवे यात्रियों को रोजमर्रा के उपयोग का सामान ले जाने की अनुमति देता है, लेकिन इसके साथ कुछ जरूरी शर्तें और सावधानियां भी जुड़ी होती हैं. लंबी दूरी का सफर हो तो अक्सर लोग खाने-पीने का सामान लेकर जाते हैं. कई लोग गांव से घी लेकर शहर जाते हैं ताकि उन्हें गांव का शुद्द और देसी घी मिल सके. लेकिन, कुछ लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या ट्रेन में घी लेकर यात्रा करना सही है.

कुछ लोग बिना जानकारी के बड़ी मात्रा में तेल या घी पैक कर लेते हैं और बाद में स्टेशन या यात्रा के दौरान उन्हें रोक यात्रा करने में परेशानी होती है. चलिए जानते हैं रेल में घी लेकर यात्रा करना सही है या नहीं. 

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क्या ट्रेन में घी ले जा सकते हैं?

जिन यात्रियों को गांव से शहर 2 से 5 किलो घी लेकर जाना होता है वे अक्सर इस सवाल को लेकर परेशान रहते हैं कि ट्रेन में घी लेकर यात्रा की जा सकती है या नहीं. देखा जाए तो भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक तेल से जुड़ी चीजें जैसे पेंट और घी आदि थोड़े संवेदनशील माने जाते हैं. हालांकि, इसमें सुरक्षा को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन घी रिसने से डिब्बे में गंदगी हो सकती है और कई बार यात्री फिसल भी सकते हैं. हालांकि, कुछ शर्तों के साथ यात्रियों को घी ले जाने की अनुमति है. 

कितने किलो ले जा सकते हैं घी

रेलवे के नियम के मुताबिक अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में 20 किलो तक घी लेकर जा सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा इतना घी ले जाने की अनुमति आपको दी जाती है. लेकिन, इस दौरान आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस डिब्बे या कंटेनर में आप घी लेकर यात्रा कर रहे हैं वह सीलबंद होना चाहिए. इसे किसी सही या फिर मजबूत डिब्बे में रखकर यात्रा करनी चाहिए ताकि किसी तरह का रिसाव न हो सके. 

Tags: Indian Railway Rules
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