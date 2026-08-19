गाड़ी की RC घर पर छूट गई तो क्या कटेगा चालान? जानिए क्या कहता है नियम और कब मोबाइल में दिखा सकते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट

Traffic Police Rules: अगर आप कार या बाइक चलाते हैं तो Registration Certificate यानी RC आपके वाहन का सबसे जरूरी दस्तावेज माना जाता है. यात्रा करने के दौरान RC का साथ होना अनिवार्य होता है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा कभी जांच के दौरान RC मांगी जा सकती है. इसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, मालिक से जुड़ी जानकारी होने के साथ ही साथ फ्यूल टाइप और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां आ जाती हैं.

अब एक बड़ा सवाल यह है कि अगर आप घर से निकलते समय RC की फिजिकल कॉपी साथ रखना भूल गए तो क्या सीधे चालान कट जाएगा? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है, लेकिन इसका सही जवाब आखिर क्या होगा. चलिए जानते हैं.

RC घर भूल गए तो क्या चालान कटेगा?

अगर आप RC की फिजिकल कॉपी घर पर भूल गए हैं, लेकिन आपकी RC DigiLocker या mParivahan में है, तो आप उसे जांच के दौरान आप उसे दिखा सकते हैं. केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने DigiLocker और mParivahan में इलेक्ट्रॉनिक RC को मूल दस्तावेज के समान कानूनी मान्यता दी है. अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है तो ऐसे में आप DigiLocker/mParivahan को दिखा सकते हैं. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इन ऐप्स में दिखाये गए डिजिटल पेपर्स को खारिज करना गैर-कानूनी है. हालांकि, कोशिश करें कि अपने दस्तावेज साथ लेकर चलें.

DigiLocker में RC कैसे रखें?