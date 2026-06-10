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AC, गीजर और इंडक्शन साथ में चलाना सुरक्षित है? क्या वाकई ब्लास्ट हो सकता है बिजली का मीटर, जानें सच्चाई

सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कई बार ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं जिनमें बिजली के मीटर में आग लगने या स्पार्किंग होने की घटनाएं दिखाई जाती हैं. इसके बाद लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं ज्यादा डिवाइस चलाने से उनके घर में भी ऐसी समस्या न हो जाए. चलिए इस लेख में जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 10, 2026 1:51:47 PM IST

AC, गीजर और इंडक्शन साथ में चलाना सुरक्षित है? क्या वाकई ब्लास्ट हो सकता है बिजली का मीटर, जानें सच्चाई


Electricity meter blast: आज के समय में लगभग हर घर में एयर कंडीशनर (AC), गीजर, इंडक्शन और माइक्रोवेव जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं. खासकर गर्मियों के मौसम में तो ऐसी लगातार चलाया जाता है. वहीं, ऐसे में कई बार लोग किचन में माइक्रोवेव और मोटर आदि को एक साथ चलाते हैं. लेकिन, क्या वाकई ऐसा करना सुरक्षित होता है? ऐसे में लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि अगर AC, गीजर और इंडक्शन जैसे उपकरण एक साथ चला दिए जाएं तो क्या बिजली का मीटर फट सकता है या घर की वायरिंग में आग लग सकती है? हालांकि, यह एक आम बात है, लेकिन कई बार यह मामला सेफ्टी से भी जुड़ा होता है.

सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कई बार ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं जिनमें बिजली के मीटर में आग लगने या स्पार्किंग होने की घटनाएं दिखाई जाती हैं. इसके बाद लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं ज्यादा डिवाइस चलाने से उनके घर में भी ऐसी समस्या न हो जाए. चलिए इस लेख में जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई के बारे में. 

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क्या वाकई ब्लास्ट हो सकता है बिजली का मीटर?

देखा जाए तो अगर आप एकसाथ गीजर, ऐसी और माइक्रोवेव जैसे अन्य उपकरणों को चलाते हैं तो ऐसे में बिजली का मीटर ब्लास्ट नहीं होता है. अगर आपके बिजली का मीटर या फिर अंदर दी गई वायरिंग एकसाथ एसी, गीजर और इंडक्शन जैसे हाई पावर उपकरण का लोड झेलने लायक नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में तार पर अधिक दबाव पड़ता है, जिसके चलके कई बार बिजली का मीटर ब्लास्ट हो सकता है या फिर वायरिंग में स्पार्किंग हो सकती है. इस स्थिति में शॉर्ट सर्किट होने और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए ऐसे में आपको घर की वायरिंग और तार को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए.  

नहीं होता मीटर ब्लास्ट 

जानकारी के मुताबिक आपका मीटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बना होता है और उसे इस तरह से डिजाइन दिया गया होता है कि वह फटे नहीं. आजकल घरों में स्मार्ट मीटर लगे होते हैं, जिो भारी लोड बढ़ने पर भी पूरी तरह से सुरक्षित रहता है. इसलिए अगर आपके घर की वायरिंग ठीक है तो मन से यह डर निकाल दें कि आपका बिजली का मीटर फट जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. 

Tags: Electricity meter blast
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