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Tripling on Bike: क्या ट्रिपलिंग से ज्यादा पेट्रोल पीने लगती है बाइक? कैसे घटती है माइलेज, समझें पीछे का लॉजिक

लेकिन, इसके पीछे का लॉजिक समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ट्रिपलिंग करने से बाइक की माइलेज पर असर पड़ता है या नहीं. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: July 1, 2026 5:55:42 PM IST

Tripling on Bike: क्या ट्रिपलिंग से ज्यादा पेट्रोल पीने लगती है बाइक? कैसे घटती है माइलेज, समझें पीछे का लॉजिक


Tripling on Bike: ऑफिस, कॉलेज या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना हो बाइक की जरूरत पड़ती है. आपने अक्सर कुछ लोगों को बाइक पर ट्रिपलिंग करते हुए देखा होगा. हालांकि, बाइक पर तीन लोग बैठने का मतलब सीधे-सीधे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना है. लेकिन, कुछ लोगों के मन में अक्सर इससे जुड़ा एक सवाल और आता है. कुछ लोगों का मानना है कि ट्रिपलिंग करने से बाइक ज्यादा पेट्रोल पीती है. लेकिन, क्या वास्तव में ऐसा होता है या फिर यह सिर्फ एक वहम है. कुछ लोगों का मानना है कि ट्रिपलिंग करने से इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे कहीं न कहीं माइलेज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है.

लेकिन, इसके पीछे का लॉजिक समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ट्रिपलिंग करने से बाइक की माइलेज पर असर पड़ता है या नहीं. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 

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क्या ट्रिपलिंग करने से कम होती है माइलेज? 

देखा जाए तो अगर आप बाइक पर ट्रिपलिंग करते हैं तो ऐसे में पेट्रोल आमतौर पर सामान्य से थोड़ा ज्यादा लग सकता है. दरअसल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, ट्रिपलिंग करने पर न केवल बाइक पर ज्यादा जोर पड़ता है बल्कि, इंजन पर भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है. इस स्थिति में इंजन पर ज्यादा भार पड़ता है, जिससे इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और इससे पेट्रोल की खपत बढ़ सकती है, जिससे कहीं न कहीं माइलेज कम हो सकता है. हालांकि, एक-दो बार ऐसा करने से इंजन पर ज्यादा या खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप लगातार बाइक पर ट्रिपलिंग करते हैं तो ऐसी स्थिति में इंजन, क्लच और गियरबॉक्स पर भी दबाव बनता है, जिससे माइलेज कम हो सकती है. 

बाइक के अन्य पार्ट्स पर भी पड़ता है असर 

ट्रिपलिंग करने से केवल बाइक के इंजन पर ही असर नहीं पड़ता है बल्कि, इससे अन्य पार्ट्स पर भी प्रभाव पड़ता है. ट्रिपलिंग करने से एक्सेलेरेशन के साथ ही साथ पिकअप पर भी असर पड़ता है. ऐसा करने से बाइक को पिकअप लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. केवल यही नहीं बल्कि, बाइक पर 3 लोग बैठने से ब्रेक के साथ ही साथ टायर पर भी प्रभाव पड़ता है. इससे ब्रेकिंग सिस्टम पर असर पड़ता है, जिससे न केवल ब्रेक बल्कि, टायर भी सामान्य समय से पहले ही घिस सकते हैं. इसलिए आपको ट्रिपलिंग नहीं करने का ध्यान रखना चाहिए.

Tags: Tripling on Bike
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