क्या E20 पेट्रोल से कम हो सकती है गाड़ी की माइलेज? सरकार ने दिया जवाब, जानें क्या कहता है NITI आयोग का डेटा

E20 petrol Mileage: देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के चलते लोग इलेक्ट्रिक और सीएनजी कारों पर शिफ्ट हो रहे हैं. वहीं, देशभर में अब E20 पेट्रोल का इस्तेमाल किए जाने की तैयारी चल रही है. लेकिन, अक्सर लोग E20 पेट्रोल को लेकर बातें करते हैं कि यह पेट्रोल इस्तेमाल करने से गाड़ियों की माइलेज कम हो जाती है. यह सवाल लोगों के मन में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब लोग पेट्रोल डलवाने से भी डरते हैं. हालांकि, कुछ मामलों में ई20 पेट्रोल से माइलेज पर असर देखा गया है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वास्तव में ई20 पेट्रोल से गाड़ी की माइलेज कम होती भी है या फिर नहीं.

हाल ही में सरकार ने इस मामले में दखल दी है. ई-20 पेट्रोल से माइलेज कम होने की बात पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान दिया है.

माइलेज पर कही ये बड़ी बात

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रण से कुछ मामलों में गाड़ियों के माइलेज में हल्की कमी आ सकती है, लेकिन इसके पीछे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ही जैव ईंधन वाली गाड़ियों के लिए भी बाजार में पर्याप्त जगह है. उन्होंने कहा कि भारत E20 से आगे तभी बढ़ेगा, जब पर्याप्त परीक्षण और तकनीकी जांच पूरी हो जाएगी.

सरकार इसपर बिना किसी तैयारी के आगे नहीं बढ़ेगी. NITI आयोग के एथेनॉल ब्लेंडिंग रोडमैप में शामिल आंकड़ों के मुताबिक लैब टेस्ट और इंजीनियरिंग स्टडी से पता चलता है कि साधारण पेट्रोल की जगह E20 ईंधन इस्तेमाल करने पर गाड़ी का माइलेज लगभग 6% से 10% तक कम हो सकता है.

देश में जरूरी हुआ E20 फ्यूल

बात करें अगर E20 फ्यूल की तो इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है. हालांकि, माइलेज के नाम पर मंत्री ने भी कहा कि इस पेट्रोल से माइलेज पर प्रभाव पड़ सकता है और कुछ मामलों में माइलेज घट भी सकती है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के लिए E20 पेट्रोल की आपूर्ति और बिक्री अनिवार्य कर दी. हालांकि, इस पेट्रोल से देश और किसानों को कुछ फायदे भी हो सकते हैं. पेट्रोलियम मंत्री के मुताबिक एथेनॉल को बढ़ावा देने से 2014-15 से मई 2026 से बीच देश की 1.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है.