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क्या वाकई चप्पल पहनकर कार चलाने से कट सकता है चालान? क्या ऐसा करना गैरकानूनी, जानें क्या कहते हैं नियम

ऐसे में कई वाहन चालक इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है. अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इस अफवाह की सच्चाई यानि ट्रैफिक नियमों के बारे में जान लेना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: June 19, 2026 6:30:58 PM IST

क्या वाकई चप्पल पहनकर कार चलाने से कट सकता है चालान? क्या ऐसा करना गैरकानूनी, जानें क्या कहते हैं नियम


Car Driving tips: भारत में सड़क परिवहन से जुड़े नियमों को लेकर लोगों के बीच कई तरह की कंफ्यूजन रहती है. ट्रैफिक नियमों का पालन करना देश में केवल चालान के लिहाज से ही नहीं बल्कि, सुरक्षा के लिए भी जरूरी माना जाता है. इनमें से एक आम सवाल यह भी है कि क्या चप्पल पहनकर कार चलाने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है? सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे दावे देखने को मिलते हैं कि ड्राइविंग के दौरान चप्पल या स्लिपर पहनना गैरकानूनी है और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.लेकिन, क्या वास्तव में ऐसा होता है.

ऐसे में कई वाहन चालक इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है. अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इस अफवाह की सच्चाई यानि ट्रैफिक नियमों के बारे में जान लेना चाहिए. 

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क्या चप्पल पहनकर ड्राइविंग करना गैरकानूनी?

दरअसल, सिक्किम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां देखा जा सकता है कि पुलिस द्वारा चालान काटने का दावा किया जा रहा है. हालांकि, चप्पल पहनकर ड्राइव करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन कई बार इसे दुर्घटना का कारण भी माना जाता है. कई बार चप्पल पहनने को लापरवाही माना जाता है. हालांकि, चप्पल पहनना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है, लेकिन अगर किसी दुर्घटना या लापरवाही की स्थिति में यह साबित हो जाए कि चालक के चप्पल के कारण वाहन पर नियंत्रण प्रभावित हुआ था, तो पुलिस लापरवाही से वाहन चलाने के तहत कार्रवाई कर सकती है. ऐसे में लापरवाही मानी जाती है, जो कई बार एक्सीडेंट का भी कारण बन सकता है. 

चप्पल पहनकर ड्राइव करने के नुकसान 

चप्पल पहनकर ड्राइव करना कई तरीकों से नुकसानदाययक साबितहो सकता है. ऐसा करने से चप्पल एक्सेलेटर या फिर ब्रेक में फंस सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है. चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने से कई बार कार अनियंत्रित हो सकती है, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ सकता है. इसके अलावा आपको लंबी दूरी तय करने में असुविधा का सामना भी करना पड़ सकता है. इसलिए सुरक्षा को देखते हुए आपको ऐसे फुटवियर पहनने चाहिए, जिनमें अच्छी ग्रिप हो और कोशिश करें कि बंद जूते पहनें, जिनकी क्वालिटी अच्छी हो.

Tags: car driving tips
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