Live Location: क्या सिर्फ मोबाइल नंबर किसी को बता सकता है आपकी लाइव लोकेशन? जानिए वायरल दावों के पीछे की हकीकत

Live Location Tracking: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. आजकल टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट और एडवांस हो चुकी है कि आप किसी से भी अपनी लाइव लोकेशन को शेयर कर सकते हैं. इन दिनों इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक ऐसा दावा किया जा रहा है, जो काफी वायरल हो रहा है. दरअसल, दावा यह है कि आपका मोबाइल नंबर ही आपकी लाइव लोकेशन बता सकता है. यानि, अगर किसी के पास आपका मोबाइल नंबर है तो ऐसे में वह आपकी लाइव लोकेशन का पता लगा सकते हैं.

इन दावों को देखकर कई लोग घबरा जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अगर किसी के पास उनका फोन नंबर है, तो वह उनकी हर गतिविधि पर नजर रख सकता है. लेकिन, आखिर सच में ऐसा हो सकता है क्या? चलिए विस्तार से जानते हैं इस दावे की सच्चाई के बारे में.

क्या मोबाइल नंबर से ट्रैक हो सकती है लाइव लोकेशन?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक केवल मोबाइल नंबर के दमपर आपकी लाइव लोकेशन नहीं ट्रैक की जा सकती है. मोबाइल नबंर के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को यह जानकारी नहीं मिल सकती है कि आप कहां हैं. अगर आपको किसी की लाइव लोकेशन का पता लगाना है तो ऐसे में मोबाइल टावर, वाई-फाई और GPS आदि के जरिए इसका पता लगाया जा सकता है. किसी की लाइव लोकेशन देखने के लिए आमतौर पर उसकी अनुमति के साथ ही संबंधित ऐप का एक्सेस भी चाहिए होता है.

कैसे शेयर होती है लाइव लोकेशन?

अगर आप किसी की लाइव लोकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल एक ही तकनीक नहीं होती है. बल्कि, इसके लिए आपकी डिवाइस में मौजूद GPS और Wi-Fi नेटवर्क के साथ ही साथ सेंसर मिलकर काम करते हैं. इसमें जीपीएस की भी अहम भूमिका होती है. गूगल मैप्स एंड एपल फाइंड माई आमतौर पर तभी काम करते हैं, जब सामने वाला यूजर आपको खुद से अपनी लाइव लोकेशन को भेजता है. बिना किसी की अनुमति के आप लाइव लोकेशन को किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं कर सकते हैं.